فاجأ الإعلامي مصطفى الآغا الجمهور العربي بإعلانه انتهاء رحلته مع برنامج "صدى الملاعب" الذي بدأ تقديمه قبل 19 عاما على شاشة MBC1.

وكان الآغا أوضح في منشور سابق عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحلقتين الأخيرتين من البرنامج ستبثان يومي الجمعة والسبت 4 و5 نيسان 2025، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق خلال مسيرته كافة الجوائز الإعلامية المرموقة ودخل كل بيت عربي.

وخلال الحلقة الأخيرة، قال الآغا: "القلم في يدي وآن له أن يستريح، هي الحلقة الأخيرة من صدى الملاعب صداكم صدى الناس والأسرة، اليوم سأقول لآخر مرة اربطوا الأحزمة وسنسدل الستار عن برنامج رافقني شخصيا ثلث عمري، والبرنامج صمد ثابتا 19 عاما ديدنه الحيادية والمهنية والتقارير المختلفة والضيوف المميزون، نودع "صدى" اليوم وكأننا نودع ابنا أو أخا أو صديقا رافقنا طيلة هذه السنوات نودع "صدى" ولكن نترك إرثا وأثرا نعتقد أنه سيبقى لأجيال".

ويمتلك الإعلامي مصطفى الآغا سجلا حافلا بالنجاحات في مجال الإعلام الرياضي حيث بدأ مشواره مع شبكة MBC عام 1996 وقدم العديد من البرامج الرياضية البارزة، مثل برنامج "الطريق إلى فرنسا" استعدادا لكأس العالم 1998، وبرنامج "المجلة الرياضية" ومع بداية الألفية الجديدة تولى تقديم برنامج "صدى الملاعب" الذي بدأ بثه بشكل يومي على شاشة MBC استمرت حلقاته لمدة ساعة كاملة.

وحصد مصطفى الآغا العديد من الجوائز تقديرا لنجاحه في تقديم "صدى الملاعب" وكان من أبرزها جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي تعد واحدة من أهم الجوائز الإعلامية الرياضية في العالم العربي.