المركزية- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا هذا الأسبوع، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة حددها لموسكو لاتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفي ظل تصاعد التوتر مع الكرملين.

وقال ترامب للصحافيين الاحد، إن الغواصتين النوويتين اللتين أمر بنشرهما عقب سجال على شبكة الإنترنت مع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، أصبحتا الآن "في المنطقة"، من دون أن يشير إلى ما إذا كانتا تعملان بالدفع النووي أم هما مسلحتان نووياً، كما لم يكشف موقع انتشارهما. وأضاف ترامب أن ويتكوف سيزور روسيا "الأسبوع المقبل، الأربعاء أو الخميس"، لافتاً إلى أن الهدف من الزيارة هو "التوصل إلى اتفاق يوقف تعرض الناس للقتل".

وتأتي التهديدات النووية على خلفية مهلة نهائية حددها ترامب لروسيا لاتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة غير محددة، ومدة المهلة ١٠ أيام يبدأ احتسابها من يوم ٢٩ تموز ٢٠٢٥.

وسبق لترامب أن هدد بأن العقوبات الجديدة قد تعني فرض "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف شركاء روسيا التجاريين المتبقين، مثل الصين والهند.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى ويتكوف مرات عدة في موسكو، الا ان هذه الحركة اخفقت في التوصل الى اتفاق. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية، فان ترامب يراهن على ان ضغوطه ولجوءه الى سلاح العقوبات من جهة والعسكر من جهة ثانية، عبر نشر الغواصات النووية على مقربة من روسيا، يجب أن تُشعر الكرملين بالسخن وتجعل اكثر قبولا لفكرة تقديم التنازلات. لكن حتى الساعة تتابع المصادر، لا مؤشرات على ان بوتين في هذا الوارد. فهو يواصل الحرب على اوكرانيا بشراسة بينما اعلن الجمعة،انه يريد السلام لكن مطالبه لإنهاء غزوه لأوكرانيا، المستمر منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، "لم تتغير"، وتشمل هذه المطالب تخلي أوكرانيا عن أراضٍ في الشرق، وانهاء طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ترامب قرر ارسال ويتكوف الى موسكو هذا الاسبوع لجس نبض بوتين قبل ايام من تنفيذ الرئيس الاميركي تهديداته، وكأنه يعطي روسيا فرصة اخيرة. فاذا فَعلَ تصعيدَه فِعلَهُ، كان به. اما اذا بقي بوتين متشددا، وهو امر غير مستبعد، فإن ترامب سيرفع اكثر "دوز" او عيار العقوبات والتضييق على روسيا، وسيستمر في هذه السياسة إلى ان تتجاوب معه وتوقف الحرب، تختم المصادر.