صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط البيان الآتي:

"تدين وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل قوي الاعتداءات الأخيرة على بعض الافران والمطاحن. هذا القطاع محوري ومرتبط عضويا بالأمن الغذائي للمواطن. بناءً على ذلك، اتصل الوزير بساط بأصحاب المؤسسات المتضررة مستنكرًا هذه الاعتداءات ومعبراً عن تضامنه الكامل. كما وجه كتاباً الى وزاراتي الدفاع والداخلية متمنياً التشدد بتأمين الحماية لهذه المؤسسات التي تعنى بتأمين الخبز والرغيف كي لا تتكرر هذه الأفعال الإجرامية وإحالة كل من تربطه صلة بهدة الأعمال المشينة إلى القضاء المختص. تؤكد الوزارة أنها ستستمر بإسناد الافران والمطاحن لتأمين أمنها وسلامة عامليها".