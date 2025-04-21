المركزية - بعد استراحة قصيرة بسبب الاعياد، تستأنف اليوم مباريات كرة السلة في اطار المرحلة الثانية من الإياب بلقاء مهم يجمع نادي التضامن حراجل على ارضه مع نادي الاتحاد ميروبا عند الساعة ال4h45 في مجمع نهاد نوفل، وذلك في ما يعرف "بدربي جرد كسروان ".

ويحاول نادي ميروبا العودة الى سكة الانتصارات بعد الهزيمتين اللتين تلقاهما امام ناديي الشانفيل وهومنتمن في المباراتين الأخيرتين اللتين خاضهما بقيادة المدرب الجديد ديكران غيوغجيان.

اما الثلاثاء، فسيواجه نادي الرياضي على ارضه في المنارة عند الساعة 4h45 نادي المركزية جونية الخارج من خسارة قاسية امام الحكمة.

اما اهم المباريات في هذه الجولة، فستكون يوم الاربعاء مساء عندما يستضيف فريق الحكمة نادي هوبس على ارضه في غزير عند الساعة ال9h45 حيث من المتوقع ان يشهد الملعب على "Full house" كما عودنا جمهور الحكمة. وقد حصلت بعض التغييرات الجديدة في صفوف نادي الحكمة حيث وقّع النادي مع اللاعب الاميركي جوني اوبراينت ليكون عوضا عن محمد شاباز. وكان الحكمة قد وقع في السابق مع الهايتي كادي لالين الذي ظهر بأداء جيد في المباراة الاولى له التي حصلت بين الحكمة والمركزية جونية حين سجل 23 نقطة في اللقاء.

عضو الهيئة الادارية في نادي الحكمة إيلي مشنتف اكد ان النادي قادر على الفوز بالبطولة، وهو يتحسن تدريجياً بعدما عانى قليلاً في البداية بسبب أحداث لبنان وتغيير مدربين قبل أن يتأقلم مع الوقت مضيفاً ان المدرب اليوناني الياس زوروس سيعيد امجاد النادي وداعياً الجمهور الى الهدوء والوقوف دائماً الى جانب الفريق.