تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب لأزمة صحية طارئة في منزلها، استدعت تدخل فريق طبي متخصص لمتابعة حالتها النفسية والجسدية.

جاء ذلك في أعقاب الضغوط التي مرت بها خلال الساعات الأخيرة بسبب خلافها مع محاميها السابق ياسر قنطوش، وفق صحف محلية.

وأفادت مصادر مقربة بأن الفريق الطبي أوصى المحيطين بشيرين بتجنب الحديث معها عن أزماتها الأخيرة حفاظًا على استقرارها النفسي، بينما يساندها حاليًا زوجها السابق الفنان حسام حبيب وعدد من أصدقائها المقربين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حسام حبيب اتخاذ إجراءات قانونية ضد قنطوش بتهمة الإدلاء بتصريحات "كاذبة ومغلوطة" بحقه، فيما شددت شيرين في بيان رسمي أنها أنهت علاقتها القانونية بمحاميها السابق، مؤكدة أن أي تصريحات تخصها تصدر عنها فقط.