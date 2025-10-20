عشية الاسبوع ما قبل الاخير من الشهر الجاري، تنشط الحركة السياسية باتجاهات عدة» أبرزها إعادة تجديد المكتب التشريعي لمجلس النواب غداً، وجلسة لمجلس الوزراء الخميس، وسط «تموّجات» عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية في عموم دول الاقليم من آسيا البعيدة إلى آسيا الأمامية، ومن الاقاليم الاسلامية هناك إلى الاقطار العربية هنا في الشق الادنى.

وفي السياق، تحدثت المعلومات عن أن الرئيس نبيه بري سيزور قصر بعبدا اليوم، بعد عودة الرئيس جوزف عون من روما مساء أمس، بعد اللقاء الذي عقد في روما مع بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر الذي أكد زيارته إلى لبنان في الموعد المعلن عنه.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" ان انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل امر محسوم ولفتت الى ان بعض الوزراء سيسأل عن المواقف التي صدرت بالنسبة الى موضوع التفاوض وعدم بقاء لبنان خارج مسار تسويات الأزمات وبالتالي قد تتم مناقشة الموضوع اذا كان المجال متاحا في هذا السياق.

واشارت الى ان موضوع التفاوض هو من ابرز البنود التي ستبحث في لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب في لقائهما المرتقب اليوم في القصر الجمهوري.

الى ذلك رأت ان ما قاله الرئيس عون امام وفد صحافي اقتصادي عن هذا التفاوض لا يزال محور استفسارات بالنسبة الى الشكل الذي سيعتمد والطريقة التي ستحدد.

ومع عودة الرئيس عون مساء من روما، وبعد جولة الرئيس نواف سلام على الرئيسين عون وبري، بقي ملف التفاوض الذي اعلن عنه الرئيس عون موضع اهتمام داخلي وخارجي، حيث يرتقب ان يواصل رئيس الجمهورية اتصالاته بهذا الصدد لمعرفة التوجهات الاميركية التي تلحُّ على وجوب التفاوض مع كيان الاحتلال ومن دون تأخير. فيما استمرت التسريبات الاعلامية عن «ان واشنطن عازمة على اصدار حزمة من العقوبات القاسية على كل من لا يتعاون او يعرقل هذا المسار، مرجحة فرضها قبل نهاية الشهر الجاري، وقبيل وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت»!.

وفي اسرائيل، ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم»: أن مناقشات تُجرى في الأوساط العليا اللبنانية بشأن بلورة موقف موحّد بشأن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية الدائمة بين البلدين.



ويرتقب ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس في القصر الجمهوري، تردد انه سيطرح فيها موضوع التفاوض غير المباشر للنقاش وليس للبت بأي قرار، وسط إجماع حكومي على ان هدف التفاوض سيكون كيفية الزام الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي أُبرم برعاية دولية – عربية منذ نحو سنة، وسط معلومات عن رفض لبنان الرسمي وحزب الله التفاوض تحت ضغط نار العدوان الاسرائيلي.

في السياق، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لـ»حزب االله» في بلدة الضليل البقاعية: اننا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تؤدي واجبها الدبلوماسي والسياسي شرط ألا يأخذنا هذا العمل إلى مواقف أخرى. وخصوصاً أننا نسمع البعض يتحدث عن التفاوض المباشر مع العدو. نحن نؤكد أن لا تفاوض مباشر مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي ولبنان الشعبي نحن نرفض هذا الطلب رفضاً قطعياً.

وفي السياق، اكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، أن «القضية الجوهرية اليوم تتمثل في كيفية تنفيذ قرار نزع السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ونعتبر أن السبيل الأساسي لمعالجة هذا الملف المعقد يتمثل في الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالاتفاقات السلمية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، استنادا إلى القرار 1701 القرار حظي بدعم من جميع اللبنانيين بمن فيهم قيادة حزب الله نفسها، التي لا بد لها أن تقطع طريقا طويلا من التحول من حركة ذات طابع عسكري إلى قوة سياسية بحتة.

ذكرت قناة» العربية- الحدث» ان لبنان تلقى عرضا بحصر سلاح حزب الله خلال زيارة الرئيس جوزاف عون إلى نيويورك مشيرة الى ان الرئيس اللبناني نقل العرض إلى حزب الله عبر الرئيس نبيه بري. وقالت: ان العرض الذي تلقاه لبنان بنيويورك حول سلاح حزب الله يُبحث على أعلى المستويات، لافتة الى صيغ متعددة مرتبطة بـ»سلاح حزب االله» مطروحة والأخير منفتح على بحثها .وكشفت ان حزب الله سيطلب «ضمانة» عربية بالمرحلة المقبلة لتسليم سلاحه وهو مقتنع بأن «عقيدة القتال» من أجل فلسطين انتهت.

المصدر: اللواء