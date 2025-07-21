زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، برفقة مفوّض الحكومة لدى مجلس إدارة المصرف علي سماحة.

وعرض حبيب للرئيس برّي قرار الحكومه رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن مصرف الإسكان لا يفرّق بين لبناني وآخر أو بين منطقة وأخرى، بل يقدّم القروض لجميع مَن تتأمّن فيهم الشروط المطلوبة، لشراء او بناء او ترميم مسكن في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون.

كذلك أطلع حبيب الرئيس برّي على زيارته الأخيرة لفرع مصرف الإسكان في الجنوب ولقاءاته الفاعليات الروحية هناك، وأبلغه بزيارته المرتقبة لجميع الأراضي اللبنانية.

كما أطلعه على الاتصالات الجارية بواسطة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية، مع السلطات الرسمية في قطر وأبو ظبي لتأمين المزيد من القروض، والأجواء الإيجابية التي ترشح عنها.

وأبدى الرئيس برّي في ختام اللقاء، كل الدعم للمشاريع التي يقوم بها مصرف الإسكان، ودعاه إلى إكمال هذه المسيرة الإنسانية لما فيها خير اللبنانيين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.