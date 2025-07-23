المركزية- ما إن يغادر المبعوث الاميركي توم برّاك لبنان منهياً زيارة هي الثالثة اليه متوجهاً الى باريس، حتى يطير الى العاصمة الفرنسية ايضاً رئيس الحكومة نواف سلام للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، في زيارة تندرج في اطار المساعي المبذولة لمساعدة لبنان على النهوض من ازماته السياسية والاقتصادية والمالية والامنية وما يتناسل منها، فيما يُجري رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون محادثات في البحرين لبناء شراكات مستدامة تسهم في تعافي ونهوض لبنان.

وما بين الحوادث الثلاثة، حدث برلماني تمثل برفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان افساحا في المجال للقضاء للتحقيق معه، وإحالة وزراء اتصالات سابقين الى لجنة تحقيق برلمانية.

برّاك سأعود: في يومه الثالث والاخير في لبنان، إلتقى الموفد الاميركي توم برّاك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي. وقال البطريرك لزائره إن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمته، فأجاب برّاك "لا أعلم ماذا ستكون النهاية، لكننا نواصل العمل للوصول إلى الاستقرار". من جانبه، قال براك "زيارتي حملت أملًا وهذا ما يجب التركيز عليه بدل التركيز على ما يقوله الأطراف وأتيت إلى الراعي لينصحني". أضاف "يمكن أن نقدم الأمل والمال والدعم لأن الخليج والعالم معنا" مشيرا الى ان حصرية السلاح نصّ عليها القانون ويجب تطبيقها. وقال " ما نقوم به هو عملية متواصلة وليس حدثًا والجميع يقوم ما في وسعه والجميع يحاول كل ما بإمكانه لتسوية الأمور في لبنان إلا أن الأمور معقّدة بالنسبة للقادة اللبنانيين كما بالنسبة للجميع وآمل أن يستمر التواصل وأتفهم الصعوبات". وردا على سؤال، قال "بالطبع سأعود إلى لبنان كلّما تطلبت الحاجة إلى ذلك والحكومة عليها أن تقرر ما يجب فعله، وليس أميركا فقط من يريد مساعدة لبنان إنما أيضاً الخليج ودول الجوار لكن من أجل المساعدة، على اللبنانيين تحقيق الاستقرار وبري يقوم بما بوسعه رغم تعقيد الأمور". ولفت برّاك الى ان هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال وهناك خيارات عدة على الحكومة اللبنانية القيام بها. وشدد على ان المطلوب الصبر ليستمر الحوار دون خسائر.

بلاسخارت الى اسرائيل: وفي شأن غير بعيد من محور زيارة براك لبيروت، بدأت اليوم المنسقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين الكبار. وأوضح بيان لمكتبها الإعلامي ان هذه الزيارة " تندرج ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصّة مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. في ظلّ أجواء من الاضطرابات الإقليمية، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم ضمن إطار وقف الأعمال العدائية وتعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي لا يزال يشكّل حجر الأساس للأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق".

ملفات زيارة باريس: اما زيارة سلام الى فرنسا، فأفادت مصادر حكومية "المركزية" انها ستتناول الملفات التي هي موضع اهتمام فرنسي، ان بالنسبة للاصلاحات بما يتعلق بالمؤتمر الذي تعد له باريس لاعادة الاعمار وتقديم المساعدات للبنان اضافة الى العناية الكبرى التي توليها للملف المالي لا سيما اعادة هيكلة المصارف، ومسألة التجديد لقوات اليونيفل، اذ تبذل باريس جهدا كبيرا في مجال اعادة التجديد لها في جلسة مجلس الامن الشهر المقبل وارساء الاستقرار في الجنوب.

لشراكات مستدامة: على صعيد آخر، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان لا يطلب مساعدة ظرفية، بل يسعى إلى شراكات مستدامة مع أشقائه، مبنية على تبادل المصالح والثقة المتبادلة، وإيمان مشترك بأن تعافيه واستقراره يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها. وشدد على ان لبنان يرى في البحرين "شريكاً صادقاً يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي، على المستوى الحكومي والقطاع الخاص". مواقف الرئيس عون جاءت خلال زيارة قام بها الى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في اليوم الثاني من زيارته الى المملكة تلبية لدعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبعدما جال الرئيس عون برفقة وزير المالية البحريني في قاعة يعرض فيها مجسم للمشاريع الكبيرة التي تشهدها مناطق عديدة في البحرين، حيث تولى الوزير البحريني تقديم شروحات عن هذه المشاريع واهميتها. غادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق الى قصر القضيبية حيث استقبله العاهل البحريني الذي قال: نُعلن بكل اعتزاز قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت.

جعجع عند جنبلاط: وسط هذه الاجواء، زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو يرافقه النائب ملحم الرياشي، في حضور النائب وائل ابو فاعور. وبعد اللقاء قال جعحع "كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة ، مضيفاً "الله يقدم اللي فيه الخير" خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد".

رفع حصانة: نيابيا، وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتا وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية ٨٨ صوتا و٩ اصوات ضد الإحالة وإمتناع نائبين عن التصويت. وخلال جلسة في مجلس النواب، رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات " أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام". اضاف "أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و"فوق رأسي" تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر". اضاف "في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم ". وتابع "أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد". وقال: من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل".

لجنة تحقيق: وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة اعضاء رديفين . وجرت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري .وبعد فرز الاصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب . رئيس لجنة الإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي ، والنائبة غادة ايوب كأعضاء اصيلين ، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين . ثم ادى اعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.