سرّعت الأحداث الدامية، في الجنوب السوري، لا سيّما في السويداء بين فصائل درزية مسلحة وأخرى من البدو المسلحين أيضاً، عودة سفير الولايات المتحدة الاميركية في أنقرة طوم براك والمكلف بإجراء ترتيبات للوضع في سوريا ولبنان.

واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» الى ان المبعوث الأميركي يتسلم اليوم الملاحظات اللبنانية على الرد الأميركي بشأن ما قدمه لبنان في المرة السابقة رداً على الورقة الأميركية، وأكدت ان هذه الزيارة تؤشر الى الإهتمام الأميركي المباشر بالملف اللبناني اذ إنها تأتي بعد اسبوعين على زيارته الأخيرة لبنان.

وقالت المصادر ان هذه الملاحظات ستدرس مع العلم انها منبثقة عن تأكيدات سابقة بشأن حصر السلاح بيد الدولة وهي ثوابت تمت الأشارة اليها منذ البداية مع تأكيد أهمية الانسحاب الأسرائيلي من النقاط التي لا يزال يحتلها، وعلم ان تشاورا لبنانيا رسميا قام بشأنها، في حين انها خالية من موقف حزب الله.

ويزور براك الرئيس جوزف عون في بعبدا عند الساعة التاسعة من صباح اليوم قبل سفر رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين، ثم يزور براك السراي الكبير عند الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر، حيث سيستقبله الرئيس سلام مع الوفد المرافق له، على أن يلتقي الرئيس بري غداً الثلاثاء ، كما يعقد برّاك لقاءات مع قيادات سياسية وروحية ومع عدد من النواب إلى عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي.

ويسعى برّاك لتسلم الردّ اللبناني على ردّه على ورقة المقترحات، ذات الصلة بتنفيذ القرار 1701، بدءاً من وقف العمليات العدائية التي تحدث عنها قرار وقف اطلاق النار في 27ت2 2024، والذي التزم لبنان به التزاماً كاملاً، باعتراف الدولتين الضامنتين وهما واشنطن وباريس، وقوات الامم المتحدة (اليونيفيل) العاملة في الجنوب.

وعشية الجولة المتوقعة اليوم للدبلوماسي الاميركي اجتمعت اللجنة الرئاسية الثلاثية في بعبدا مساء أمس لإجراء قراءة أخيرة لمسودة الملاحظات اللبنانية، قبل مهرها رسمياً وتسليمها خطياً للموفد الاميركي.

وأشارت معلومات «اللواء» الى أن ورقة الرد الرئاسية اللبنانية باتت جاهزة وقد بحث الرئيسان عون وبري في لقاء بينهما مؤخراً بعض الملاحظات التي وضعتها اللجنة الرئاسية على الرد الاميركي، ووضعت اللمسات الاخيرة عليها بين الرؤساء بري وعون ونواف سلام، خلال اليومين الماضيين وبما يراعي مطالب وهواجس الدولة اللبنانية وملاحظات حزب الله لتسليمها الى برّاك اليوم.

وحسب المعلومات طلب برّاك ايضاحات واجوبة طرحها حول الرد اللبناني، بعدما قدم اجوبة ردودا وايضاحات على اسئلة طرحها الجانب اللبناني في رده. وان الرد اللبناني لم يتضمن تحديد المهل التي يقتضيها تنفيذ كل مرحلة من مراحل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة، لكن لم يتضمن مواعيد محددة لبدء وانتهاء هذه المراحل.

وذكرت المصادر أن الرد اللبناني ليس اتفاقاً جديداً بين لبنان وكيان الاحتلال بل آلية تنفيذية لإتفاق وقف اطلاق النار بحيث يتزامن سحب السلاح مع تنفيذ الاحتلال المطلوب منه ايضاً وفق المراحل المقترحة، ويؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مناطق الجنوب، ويشدد على مسألة تحرير الأسرى وإعادة إعمار الجنوب، كما يؤكد على الاستعداد لتنظيم العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود كما على وضع برنامج لعودة النازحين السوريين.

واشارت المصادر الى ان «الرد لا يعترض على البحث في مسألة سلاح حزب الله ويشترط ضمانات أميركية بعدم استمرار خروقات إسرائيل». واكدت ان لبنان تعهد في رده على الوثيقة الأميركية بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية.

ودعت مصادر أمنية إلى عدم تحميل مجيء بّراك أي تفسيرات خارج السياق.

فالدبلوماسي الاميركي الذي كان يشرف شخصيًا على ترتيبات إنهاء القتال في السويداء، وبعد التأكد من ضمان اتفاق وقف اطلاق النار، انتقل الى لبنان بعدما كان قد حذر سوريا أنها تقف عند منعطف حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار، مشيرة الى أنه من السابق لاوانه الحديث عن أجواء تفاؤلية أو تشاؤمية قبل بدء لقاءاته.

وكشفت المصادر الى أن الرد الاميركي ليس اتفاقًا جديدًا بين لبنان واسرائيل، بل هو عبارة عن آلية تنفيذية للاتفاق الذي وقّع في تشرين الاول وهو يتضمن مراحل متتالية ومتزامنة لتسليم السلاح، بالتزامن مع الانسحاب الاسرائيلي.

وأشارت المصادر تعليقًا على رفض حزب الله إعطاء أي رد على الورقة الاميركية بأنه ليس المطلوب أن يعلن حزب الله موافقته فهو أصلا كان قد وافق على البيان الوزاري للحكومة الذي ينص على بند حصرية السلاح، وللمفارقة أن نواب الحزب جددوا الثقة بهذه الحكومة في الجلسة النيابية الاخيرة، وأضافت أن مخاوف حزب الله يتم أخذها بعين الاعتبار إلا أن الاكيد أن أي اتفاق سيضمن انسحابًا اسرائيليًا تامًا من كل الاراضي اللبنانية.

يذكر أن برّاك طلب إيضاحات على الرد اللبناني وأجوبة على أسئلة طرحها،وتوقفت المصادر عند الرد اللبناني الذي تضمن تحديد المهل التي تقتضيها كل مرحلة من مراحل إنهاء ملف السلاح إلا أن الرد اللبناني لم يتضمن مواعيد بدء أو نهاية هذه المراحل، وهو ما طلب توضيحًا من وزارة الخارجية الاميركية التي هي من قامت بدرس الرد وليس برّاك وحده.

وتتحدث مصادر قريبة من «الثنائي» أن لبنان مصر على موقفه لناحية أن هناك اتفاقاً لوقف اطلاق النار، واسرائيل لم تلتزم به، ولا يمكن البدء إلاّ من هذه النقطة، كالانسحاب من النقاط الخمس واطلاق الاسرى لديه، ووقف الاعتداءات، وعدم التعرض للمواطنين الذين يسعون لاعادة إعمار منازلهم.

المصدر: اللواء