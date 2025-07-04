المركزية- في باريس حطّ المبعوث الاميركي الى سوريا والمكلف ملف لبنان موقتا توماس برّاك قبل ان ينتقل الى لبنان مطلع الاسبوع، آملا تسلم ورقة الرد اللبناني على مقترحاته بتوافق رسمي جامع. ملفا سوريا ولبنان بتشعباتهما وتعقيداتهما وتداخلهما حضرا في لقاءاته الفرنسية لا سيما الوضع الامني المهتز في البلدين وكيفية نقله الى حال من الاستقرار تواكب تحولات المنطقة.

اما في لبنان فتبقى المعلومات متضاربة تتقلب بين ليلة وضحاها، فينام المرء على رفض حزب الله تسليم سلاحه مهما كان الثمن ليستيقظ على نبأ عن ان الرد اللبناني أصبح جاهزًا بالتنسيق مع حزب الله وانه يشمل تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة تزامنًا مع انسحاب إسرائيل تمامًا من لبنان.

جديد الاخبار نقلته رويترز" عن مصادر مطلعة، فاوضحت ان حزب الله توصّل لقناعة بأن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل تحولت لعبء عليه وهو يدرس تسليم مزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها. واشارت الى انه يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل.

من جانبها نقلت قناة "الحدث" عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها "اننا نتواصل مع شركائنا الأميركيين حول لبنان ويجب تطبيق اتفاق تشرين الثاني بكامل بنوده"، مشيرة الى "ان قوات اليونيفيل وآلية المراقبة ستشرفان على تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني".

جولة بن فرحان: على هذا الخط يتحرك الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان ويجول على المسؤولين لروتشة الافكار اللبنانية قبل وصول الضيف الاميركي. فبعدما شارك في اجتماع الخماسية امس، افيد انه التقى اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري على ان يجتمع ايضا مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

على ماذا يستند؟ في السياق، كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "أكس": "على ماذا يستند الحزب في تعنّته؟ يُعطي الإسرائيلي عذرًا يبحث عنه لفتح حرب مدمّرة مجددًا، تُصيب بيئة الحزب في مقتل ولبنان بمزيد من الانهيار. وعوده أظهرت فشلها، وسلاحه أثبت عدم فاعليته، والصلاة في القدس حُلمٌ مستحيل. ماذا يريدون؟ حرق كل لبنان؟ على بيئة الحزب أن تُظهر رفضها وإصرارها على الحياة وإنقاذ نفسها وأولادها من مصير أسود. لا حلّ إلّا بدولة قوية متماسكة نقف نحن والحزب خلفها لتحرير كل أراضينا".

رسالة باسيل للحزب: من جهته واثر زيارة هي الاولى الى الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، أكّد رئيس "التيار الوطني الحر"، أن " من البديهي والطبيعي ان يكون هناك مقابل السلاح المطروح سحبه، إنسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، ووقفٌ للإعتداءات الإسرائيلية، ووقف وضع اليد على الموارد الطبيعية اللبنانية من غاز ونفط. هذا امر طبيعي، ولكي يشعر الجميع ان من إستشهد للدفاع عن لبنان لم يذهب إستشهاده سدى. وعندما سيعطى هذا السلاح للجيش وللدولة التي نحن جميعا فيها وجزء منها هو حزب الله، يكون هذا السلاح حاميا لنا جميعا ويدافع عن لبنان. وأيضا يكون قد أدَّى وظيفة وطنية كبيرة وحقق إنجازا كبيرا."ووجه لحزب الله رسالة قائلا: "أتمنى أن يلتقط حزب الله هذه الفرصة".

وقال باسيل: "بناء على رغبة مشتركة باللقاء، لبيَّت الموعد الذي حدَّده لي فخامة الرئيس. وكانت مناسبة ليكون اللقاء جيدا نوضح في خلاله بعض الأمور ونؤكد على موقفنا المساند للرئيس وللعهد، لأننا كتيار وطني لكي نتمكن جميعنا من الشعور اننا ربحنا لكل لبنان وما من احد منا مهزوم، لأنه إذا كان من مهزوم بيننا، فهذا يعني اننا جميعنا مهزومون. نحن كلنا نريد ان نربح ولبنان. وليوفِّق الله فخامة الرئيس في هذه المهمة.حر وكلبنانيين، معنيون بنجاحه وبالمهمات التي يقوم بها، وبأن تكون لدينا دولة قانون وحق يشعر فيها كل المواطنين اللبنانيين ان هناك دستور وقانون يحميهم. وفي هذا الإطار تحديدا ان يكون هناك شعور بالمساواة والعدالة، ويرى المواطنون حقيقة هذه الدولة التي فخامته رئيسها تقوم وفق الأسس التي يريدونها وتطمئنهم." واضاف: "من البديهي اليوم ان يطالب لبنان أيضا بحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وإذا أراد احد ما ان يتحجج أن مسألة اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بالقضية الأكبر الشرق-أوسطية والصراع العربي الإسرائيلي وغيره، فالحلول موجودة وكلنا نعرف ذلك. اما مسألة النازحين السوريين فلم تعد مرتبطة بأي امر. لقد سقط النظام، وإنتهت الحرب، ورُفِعَت العقوبات. من هنا وجوب ان تحصل عودة فورية وسريعة للنازحين السوريين، وهذا يكون إنجازا وطنيا تحقَّق لأنَّ القضية المطروحة والورقة المطروحة فيها موضوع الحدود مع سوريا والحدود مع إسرائيل. وبالتالي الأزمة مع سوريا تتطلب أيضا بشكل فوري عودة سريعة لكل النازحين السوريين."

تمسك بالطائف: في المقابل، أصدرت هيئة الرئاسة في الحركة أمل لمناسبة يوم شهيد "حركة أمل"، بيانًا بعد إجتماع رأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري اعلنت فيه ان "على ضوء إلتزام لبنان الدولة والجيش والتزام المقاومة بشكل كامل بكل ما هو مطلوب منهما إنفاذاً لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني ، وبمقابل مواصلة الكيان الإسرائيلي إعتداءاته اليومية إغتيالاً وقتلاً للأبرياء والمدنيين على الطرقات وفي الحقول وداخل المنازل وإستمرار إحتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي الجنوبية المتاخمة مع فلسطين المحتلة وإحتجاز عدد من الأسرى اللبنانيين ، وذلك بأكثر من 4000 خرق لوقف إطلاق النار. وعليه، تؤكد الحركة بأن استمرار الوضع الراهن على هذا النحو لا يمثل فقط إستباحة وإنتهاكاً لسيادة لبنان وتهديداً للأمن والسلم فيه وفي المنطقة، بل أيضا يمثل إستباحة واستهانة واستخفافاً بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة لصدقية الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار، فهي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للإضطلاع بمسؤولياتها وممارسة كل ما لديها من نفوذ للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب إلى خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى. وجددت الحركة "دعوة الحكومة إلى وجوب الوفاء بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة إعتبار إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي أولوية من أولوياتها، كما ترفض الحركة رفضاً مطلقاً تحت أي عنوان من العناوين أي محاولة لربط ملف إعادة الإعمار لا سيما في القرى الحدودية المتاخمة مع فلسطين المحتلة بأي التزامات سياسية تتعارض مع ثوابت لبنان الوطنية والسيادية. كما تجدد الحركة تمسكها بإتفاق الطائف كإطار دستوري سياسي ناظم لعلاقات اللبنانيين في ما بينهم على قاعدة التوازن والشراكة. وفي هذا الإطار تدعو الحركة الحكومة وإنسجاماً مع ما جاء في بيانها الوزاري إلى إثبات جديتها وإمتلاك الجرأة والشجاعة للمبادرة فوراً نحو تطبيق ما لم يطبق من هذا الإتفاق لاسيما البنود الاصلاحية وفي المقدمة إنجاز قانون عصري للإنتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ ، وإقرار اللامركزية الإدارية ، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

جولة رئاسية قضائية: في الغضون، أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون، صباحا، زيارة تفقدية إلى وزارة العدل في بيروت، اطلع خلالها على سير العمل داخل الوزارة وواقع القطاع القضائي في هذه المرحلة الدقيقة. وخاطب القضاة: "أقول للقضاة، احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين؛ فلا تبرّئوا مجرمًا، ولا تجرّموا بريئًا، ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب". والتقى الرئيس عون وزير العدل القاضي عادل نصّار في مكتبه، حيث شدد على أهمية ترسيخ العدالة وتعزيز دور القضاء في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

وانتقل بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى يرافقه وزير العدل عادل نصار، حيث التقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود. ثم انتقل إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث التقى به في حضور الوزير عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات. كما التقى النائبة العامة بالنيابة القاضية دورا الخازن، وذلك في حضور الوزير عادل نصار، والقضاة سهيل عبود، جمال الحجار، وأيمن عويدات.

الى ذلك، أطلع حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، الرئيس عون على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ووزارتي الخزانة الأميركية والفرنسية.

...وأخرى اجتماعية: وتوازياً، وفي إطار متابعته المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية، قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بجولة ميدانية على عدد من مراكز الخدمات الإنمائية في بيروت، للاطلاع على سير تنفيذ برنامج "أمان" الوطني.

تفخيخ ونسف: امنياً، وفي اطار سياسة تفخيخ المنازل ونسفها،توغّلت قوّة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل ، قضاء بنت جبيل فجر اليوم، ، وأقدمت على تفجير معمل للبياضات كان صاحبه المدعو صبحي حمدان قد أعاد ترميمه قبل فترة وجيزة. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بقذيفة مدفعية فجرا، منزلا مأهولا يقع في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، ألحقت فيه اضرار اضافية، بعد ان كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية. هذا ، واجتاز جنود إسرائيليون الخط الأزرق قُرب منتزهات الوزاني.