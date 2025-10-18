التفاوض غير المباشر مع اسرائيل وضع على طاولة النقاش جديا، بعد كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي ربطه بشروط الانسحاب الاسرائيلي ووقف الخروقات والاغتيالات وعودة الاسرى.

معلومات الجديد تشير الى ان الاتصالات جارية للخروج بموقف لبناني موحد بين الرئاسات الثلاث يقوم على القبول بتفاوض غير مباشر، عبر الراعي الاميركي، على ان يكون تفاوضا تقنيا، مشروطا بالتزام اسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار، ووقف الاعمال العدائية.

كما اشارت المعلومات الى ان الرئيس بري حتى الساعة لم يعلن اي موقف امام زواره، إلا ان رئيس المجلس منفتح على اي تفاوض يضمن تطبيق اتفاق السابع والعشرين من تشرين ويحفظ حقوق لبنان على غرار ما حصل في الترسيم البحري الذي كان له الفضل الكبير بوضع اتفاق الإطار له، اضافة الى التفاوض للوصول الى اتفاق وقف الاعمال العدائية.

وتقول المعلومات إن حزب الله حتى الساعة يتحفظ عن اعلان اي موقف انطلاقا من خرق اسرائيل الدائم لاي اتفاق كما حصل عندما اعلنت قبولها باتفاق السابع والعشرين من تشرين ولم تلتزم به، كما ان لبنان وافق على بنود ورقة باراك وهو ما لم تعلنه اسرائيل.

وعلى الصعيد الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل، ويتوقع ان يتوضح جدول الاعمال مطلع الاسبوع حيث من المتوقع ان تشهد الجلسة بعض التعيينات، فيما تتواصل الاتصالات لتحديد مصير مشروع القانون المعجل المكرر الذي ارسلته وزارة الخارجية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المتعلق بتعديل المادتين المتعلقتين بانتخابات المغتربين.