أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ "النهار" أنه ينتظر حصيلة مناقشات اقتراحات القوانين المعجلة المكررة حيال إجراء تعديلات على أحكام قانون البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت.

وأشار إلى أنه سيتناول كل الاقتراحات في الجلسة العامة يومي الخميس والجمعة المقبلين. وقال: "القرار النهائي يعود لمجلس النواب".

وتابع: " أميل الى اللوائح المقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ومع حصر المناصفة فقط في بيروت وهي عاصمة كل اللبنانيين ويجب ان تكون واجهة وحدتنا الوطنية".

وفي حديث آخر عبر الجديد، أكد بري تعليقاً على المفاوضات الأميركية - الايرانية، "كل الاشارات الواردة الى لبنان مطمئنة ولكن يبقى موقفي الدائم : ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول".

وشدد بري عن المفاوضات الأميركية - الايرانية، على أنه "مجرد طلب الفريق التقني للاجتماع والتفاوض يعدّ عاملاً يعطي ارتياحاً ولا علاقة بين المفاوضات والملف اللبناني".

ولفت بري إلى أن "ايران لا تفاوض عن لبنان ولكن انعكاس أي اتفاق على المنطقة سيشمله"، مضيفاً "علواه يتفقوا" ( أي بالجنوبي يا ريت ).

وأشار برّي تعليقاً على الصراع مع اسرائيل وملف السلاح، إلى أننا "نحنا نفذنا اللي علينا خليهن ينفذوا اللي عليهن ومن بعدها لكل حادث حديث".