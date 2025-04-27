توّج فريق برشلونة بلقب بطل كأس إسبانيا لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بفوزه عليه في النهائي الذي جمعهما مساء السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وفي مباراة "مجنونة"، افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر نجمه بيدري بعد مرور 28 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

ردّ الفريق الملكي بهدفين متتاليين عبر الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني في الدقيقتين (70، 77) على الترتيب. وأنقذ المهاجم فيران توريس فريق برشلونة من الهزيمة في الوقت القاتل في الدقيقة 84 من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل.

واقتنص المدافع الفرنسي جيوليس كونده هدف الفوز "الذهبي" للفريق الكتالوني في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

ورفع فريق برشلونة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ 32 في التاريخ معززا بذلك رقمه القياسي، مبتعدا بفارق 8 ألقاب عن وصيفه أتلتيك بيلباو.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 20 لقبا، يليه جاره أتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب.