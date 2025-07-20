أسبوع مفصليّ، يبدأ بزيارة ثالثة يجريها الموفد الأميركي توم برّاك خلال ساعات إلى بيروت، لتسلّم الردّ اللبناني الرسمي على الورقة الأميركية التي طالبت خصوصًا بوضع جدول زمني لنزع سلاح "حزب الله".

مصادر سياسية متابعة رجّحت عبر "نداء الوطن" أن تتبدّل لهجة برّاك هذه المرّة، حيث يتوقع ألا يكون متساهلًا على غرار زيارته الأخيرة، ولن يعتمد عبارات منمّقة ودبلوماسية، بل سينقل رسالة حازمة وحاسمة من الجانب الأميركي، خصوصًا بعد المواقف الأخيرة لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، المتعلّقة بملف السلاح. واعتبرت المصادر أنّ البلاد تقف عند مفترق طرق مصيريّ، لذا يجب اغتنام الفرصة المتاحة لانتشال لبنان من أزماته وفتح صفحة جديدة بعيدًا من أسلوب المماطلة والمراوغة، لأن الوقت قد لا يكون لصالحنا، ولن يأتي أي دعم دولي حقيقي قبل حلّ ملف السلاح وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

المصدر: نداء الوطن