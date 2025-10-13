المركزية- أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن "ما يتم تداوله حول تسجيل ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي للأسواق اللبنانية".

وأشار إلى أن "التقارير الصادرة حول نسب التضخم في أسعار الغذاء متضاربة حتى لدى المراجع الدولية"، موضحًا أن "بعضها ينشر نسبًا مرتفعة لا تستند إلى الوقائع الميدانية".

وقال بحصلي في بيان "نحن من أرض الواقع نؤكد عدم حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية".

أضاف "صحيح أن بعض الأصناف ارتفعت، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من أوروبا، بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو الذي وصل الى نحو 1.20 دولار، ونتيجة ارتفاع بعض المواد الأولية الغذائية على المستوى العاملي، وكذلك الارتفاع الكبير في الكلفة التشغيلية على اختلافها في العام، لكن في المحصلة كانت الارتفاعات محدودة وطفيفة".

وإذ لفت إلى أن "النقابة تتابع بدقة حدود الارتفاعات لتجنب التجاوزات من بعض التجار"، أكد أن "الأسماء الكبيرة والمعروفة من السوبرماركت والشركات الكبرى، لا تعتمد سياسة الرفع العشوائي للأسعار، بل على العكس، هناك تنافس قوي في ما بينها وهذا ما يدفع الى إبقاء الأسعار ضمن الحد الأدنى".

واعتبر أن ارتفاع في الاسعار بين 1 و3 في المئة خلال فصل الصيف وتحديداً في تموز وآب، وهما شهران سياحيان بامتياز، يُعتبر أمراً طبيعياً ولا يستحق الضجة، كونه يحصل نتيجة ضغط مؤقت على الأسعار بفعل الطلب الكبير على السلع خلال هذه الفترة".

وطمأن بحصلي الى أنه "من المفترض أن تكون الأسعار عادت إلى طبيعتها وأن تكون ضمن الهامش الأدنى في أيلول وتشرين الأول".