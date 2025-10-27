كرمت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة لاحتفاظه بلقب بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية التي أقيمت في العاصمة الاردنية عماّن.

وحضر رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف، نائباه اسعد النخل وعلي خليفة، واعضاء الاتحاد: المحاسب ناجي باسيل ومدير الاتحاد منير شاهين، ومدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح (رئيس البعثة)، ورئيس لجنة العلاقات الدولية روي سمعان وغسان قزيحة، المدرب الوطني ايلي النار، لاعبات المنتخب، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد اللبناني وعضو لجنة الاحتكام في بطولة غرب آسيا باسكال فارس القاصوف.

ورحّبت الوزيرة بايراقداريان بوفد الكرة الطائرة، وجدّدت التهنئة لاحراز منتخب السيدات اللقب الاقليمي وتأهله الى بطولة آسيا في الفيليبين، متمنية كل التوفيق والنجاح للمنتخب ولرياضة الكرة الطائرة.

واعتبرت ان تكريم منتخب السيدات يأتي في سياق تكريمها لأبطال وبطلات الرياضة اللبنانية.

وجدد القاصوف بدوره، الشكر للوزيرة على حضورها حفل الاستقبال الذي أقامه الاتحاد لمنتخب السيدات في مطار رفيق الحريري الدولي. كما وشكر لها بادر ة تكريم المنتخب.

وتحدث عن مشاركة منتخب لبنان للسيدات في بطولة آسيا التي ستقام في حزيران المقبل في الفيليبين، مضيفاً ان الاتحاد سيضع خطة تحضير للمنتخب استعدادا للاستحقاق الآسيوي. وتمنى للوزيرة التوفيق في مهامها في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الوطن.

ومن ثم وزعّت الوزيرة بايراقداريان شهادات التقدير على البعثة.