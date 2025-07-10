المركزية - مثلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان لبنان في حفل افتتاح فعاليات "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"، التي تمثل امتدادا لهذا الحدث السنوي الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، منذ العام 2015، وكانت محطته في بيروت في العام 2023.

ورعى حفل افتتاح "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" وتدشين "الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن" وزير الشباب الأردني المهندس يزن الشديفات مندوبا عن ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وإلى الوزيرة بايراقداريان، حضر الحفل وزراء شباب ورياضة عرب ووزراء أردنيون وممثلون عن جامعة الدول العربية وحشد من الشخصيات الشبابية والرياضية ووفود شبابية، وتحدث فيه الشديفات باسم وليّ عهد الأردن ومندوب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير الحسين الهنداوي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.