فاجأت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، المجتمعات في جلسة الهيئة العامة للاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات بحضورها. وانعقدت الهيئة العامة للاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات في ثانوية شكيب ارسلان - فردان، بمشاركة رئيسات جمعيات المرشدات والدليلات ومساعداتهن.

وفوجئت قادة الحركة الكشفية النسائية في لبنان بوصول بايراقداريان، التي هنأتهن بأدوارهن الوطنية، وألقت كلمة مُشجّعة بالمناسبة، قالت فيها: "أشكركن على صدق ونبل مشاعركن، وسأكون كما وعدتكن في زيارتكن لي الى جانبكن، ولهذا أحببت أن أكون معكن اليوم. حركتكن تجسد محتمع نسائي متميز، لا يعيش على الهامش، بل كرّس نفسه للعطاء الذي يشمل مضامين مختلفة عن العطاء بمعانيه العادية، اذ يشمل العمل والمباديء الاخلاقية والترشيد والتوجيه والقيم والمباديء، وانتن بذلك تساهمن في بناء الوطن".

وختمت: "أنتن متطوعات وقد آثرتن منح الوقت للأخريات وللمجتمع، والدولة ليست بعيدة عن الناس ولا عنكن، وأنتن سوف تشاركن معنا في وضع السياسات الوطنية، وسوف تمثلن دوماً العلامة الفارقة".