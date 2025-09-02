المركزية - استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، أمس، المتخصص في الديناميكا الهوائية (Aerodynamics)، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة لبنان للتجارة والصناعة (CIEL) ونائب رئيس شركة بوينغ للصناعات (Boeing) الدكتور صلاح رستم، يرافقه نائب الرئيس التنفيذي لشركة (CIEL) ريما حرب.

خُصصت الزيارة لمناقشة دور الطيران المدني في تسهيل وتوجيه الرياضات الجوية، وقدّم الدكتور رستم معلومات قيّمة للغاية عن دور الطيران المدني المساعد في الظروف المناخيّة والجويّة التي تحكم الرياضات الجوية، ولا سيما منها الطيران الشراعي.

وفي السياق، تواصلت الوزيرة بايراقداريان مع إدارة الطيران المدني، وتم البحث في ضرورة تركيب حسّاسات (Sensors) خاصة في مناطق الاقلاع والهبوط، مهمتها رصد الظروف المناخيّة والجويّة، وأهمها سرعة الهواء، وتم التوافق على إقامة دورة تدريبية سريعة تُستتبع لاحقاً بدورة أخرى احترافية في هذا المجال.