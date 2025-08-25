استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان يرافقه اعضاء المجلس البلدي واهرام برسوميان ولينا سنّو ويوسف بيضون وأوهانس بشاكجيان وجويل مراد.

وتخلل الزيارة التهنئة المتبادلة، وعرضت الوزيرة للمشاريع والأنشطة التي تقوم بها الوزارة او تعد لها وسبل التعاون، ولا سيما في هذه المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان، كما استعرضت اموراً رياضية عامة وأخرى تخص العاصمة.

وبحثت الوزيرة مع رئيس بلدية العاصمة في التحضيرات للنسخة الرابعة الأخيرة من حدث "الرياضة للجميع" الذي يقام في العاصمة بيروت يوم الاحد الواقع فيه ٢١ ايلول المقبل، بعد النجاح في النسختين الاولى في صور والثانية في جونيه، وما هو مرتقب في الثالثة في عاليه يوم ٢١ اب الحالي.

من جهته، ابدى زيدان تعاوناً مطلقاً واهتماماً كبيراً ووضع كل إمكانيات البلدية في سبيل إنجاح النسخة الرابعة من "الرياضة للجميع"