المركزية - وجّهت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان تحية تقدير وشكر وامتنان إلى كل الجهات التي شاركت وساهمت في إنجاح النسخة الثالثة من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، في مدينة عاليه.

وقالت بايراقداريان: "قدمت وزارة الشباب والرياضة نموذجاً في كيفية تفعيل العلاقة بين الاتحادات الرياضية والمواطنين، الذين تعرّفوا إلى رياضات لم يعرفوها من قبل".

وأضافت: "أشكر بلدية مدينة عاليه على التفاعل والجهد الكبير المبذول، واشكر الجيش اللبناني المساند كالعادة، وكذلك جميع الاتحادات الرياضية والجمعيات الشبابية والكشفية والأكاديميات ممن شاركونا وأسهموا في تحقيق هذا النجاح الذي شاهده الجميع، ومنظمة ACS على مساهماتها اللوجستية، والشكر موصول إلى جميع العاملين في مصلحة الرياضة في الوزارة على جهودهم الجبارة وشركة سبورتس مانيا وجميع الرعاة".

وشارك في "حدث عاليه" اتحادات كرة السلة (الكراسي المتحركة) والغولف والرياضات التقليدية الشعبية والفوت نت والشطرنج الصيني والكيوكوشنكاي والملاكمة وسلاح الشيش والرقص الرياضي والجمباز والتايكواندو والوشو - كونغ فو والتنس وألعاب القوى ورياضات المهارة والهبكيدو والدرفت (ATCL) والكشاف التقدمي والكشاف اللبناني والجيش اللبناني ونادي عاليه للدراجات ونادي إنماء الدامور و The Bridge Gym.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة النسخة الاولى من سلسلة مهرجانات "الرياضة للجميع" في مدينة صور والثانية في مدينة جونيه والثالثة في مدينة عاليه، وسيكون مسك الختام في العاصمة بيروت يوم الاحد ٢١ ايلول.