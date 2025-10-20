في إطار عمل المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية - طرابلس كمية كبيرة من المواد التبغية المهرّبة (دخان اجنبي) مخبأة بصورة احترافية داخل احدى الحافلات، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني تحت اشراف القضاء المختص.

كما تمكنت الشعبة المذكورة من ضبط كمية ٢٥٠ كلغ من الألبسة الاجنبية المهربة، وقد تمّ إجراء اللازم بحق المخالفين وفرض الحد الاقصى من الغرامات والرسوم.

المصدر: موقع mtv