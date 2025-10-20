9:11 AMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

بالفيديو - صيدٌ ثمين لـ"الجمارك" في طرابلس

في إطار عمل المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس على مكافحة التهريب ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية - طرابلس كمية كبيرة من المواد التبغية المهرّبة (دخان اجنبي) مخبأة بصورة احترافية داخل احدى الحافلات، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني تحت اشراف القضاء المختص.

كما تمكنت الشعبة المذكورة من ضبط كمية ٢٥٠ كلغ من الألبسة الاجنبية المهربة، وقد تمّ إجراء اللازم بحق المخالفين وفرض الحد الاقصى من الغرامات والرسوم.

https://x.com/MTVLebanonNews/status/1980151474283061288/photo/1

المصدر: موقع mtv

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o