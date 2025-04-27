حضر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، ومسك بايدن البالغ من العمر 82 عاما، والذي التقى البابا فرنسيس 3 مرات عندما كان نائبا للرئيس، بزوجته وكاهنا أثناء نزوله الدرج بحذر إلى منطقة الجلوس.

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ووثّقت الكاميرات مشهداً لبايدن وهو يلتقط صورة "سيلفي" ويضحك مع المعزين قبل بدء مراسم الجنازة.

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وكان بايدن ثاني كاثوليكي يخدم في البيت الأبيض، بعد "جون إف كينيدي". وبصفته نائبا للرئيس آنذاك، قاد الوفد الأميركي إلى حفل تنصيب البابا فرنسيس في آذار 2013.

والتقى الاثنان خلال زيارة البابا إلى واشنطن العاصمة عندما ألقى فرنسيس كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس، وجلس بايدن خلف زعيم الكنيسة الكاثوليكية داخل مبنى الكابيتول.

كما التقى بايدن بالبابا فرنسيس للمرة الأخيرة خلال رحلة إلى إيطاليا في حزيران 2024 لحضور قمة مجموعة السبع.

