ألقت السلطات التركية في إسطنبول القبض على أم، بعد أن قامت بقتل طفلها الرضيع والتخلص من جثته بجانب حاوية نفايات.

وأفادت وسائل الإعلام التركية بأنّ المشتبه فيها، وهي أم لثلاثة أطفال، توجهت مباشرة بعد الحادث للتسوق في أحد المتاجر، حيث التقطت كاميرات المراقبة صورها داخل المتجر.

وقع الحادث في 31 آب بحي مجيدية، عندما عثر عمال النظافة على جثة الرضيع حديث الولادة بجانب حاوية القمامة.

وأظهرت الفحوصات وجود إصابات على جسم الطفل، بما في ذلك جروح وحروق، وكان الحبل السري مقطوعاً، فيما نُقلت الجثة إلى الطب الشرعي للفحص.

اعترفت الأم خلال التحقيق بأنّها أنجبت الطفل بمفردها في غرفة الغلاية بجوار شقتها، واستخدمت مقصاً لقطع الحبل السري.

وأوضحت أنّها تعاني من مشاكل في الذاكرة نتيجة عملية جراحية سابقة في الدماغ، مما يجعلها لا تتذكر تفاصيل ما حدث بعد الولادة.

وأصدرت المحكمة قراراً بحبسها بتهمة القتل العمد بدافع وحشي، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة جميع تفاصيل الحادث.

https://twitter.com/i/status/1962510926944375044