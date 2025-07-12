استيقظ سكان قرية إينارسويت الصغيرة في غرينلاند على منظر مرعب لجبل جليدي عملاق يقترب بشكل خطير من منازلهم.

وظل هذا الجبل الجليدي الضخم يتحرك على مدى أيام متتالية باتجاه القرية ما دفع السلطات المحلية لإصدار تحذيرات عاجلة للسكان.

وحذرت السلطات من أن الأمواج الناتجة عن ذوبان الجبل الجليدي قد تتسبب في أضرار للمباني القريبة من الشاطئ، وقد تصل في أسوأ الحالات إلى إغراق المنازل المنخفضة أو الضعيفة تماما.

وتقع قرية إينارسويت على جزيرة صغيرة في غرب غرينلاند، ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على صيد الأسماك.

في غضون ذلك، أصدرت الحكومة تعليمات صارمة بعدم الاقتراب من الجبل الجليدي سواء عن طريق القوارب أو حتى أثناء التنقل على اليابسة.

ونصحت السلطات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالحذر الشديد عند التنقل، كما أوصت بعدم خروج العائلات بشكل جماعي.

ونتيجة لهذا التحذير، تم إغلاق مصنع الأسماك المحلي والمتجر الصغير في القرية بشكل موقت. لكن الغريب أن بعض السكان لم يبدوا خوفاً من الموقف، بل عبروا عن مشاعر الإثارة والدهشة لرؤية هذا المنظر النادر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها القرية مثل هذا الحدث. ففي عام 2018، وصل جبل جليدي مماثل في الحجم إلى ميناء القرية، وكان ضخما لدرجة أن وزنه بلغ 11 طنا وظهر بوضوح في الصور الملتقطة من الفضاء.

