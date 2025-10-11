نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة وخمس واربعين دقيقة 12 غارة جوية مستهدفة محيط اوتوستراد مصيلح النجارية والوادي المحاذي له ملحقة دمارا هائلا في المنطقة وقطع الاوتوستراد.

وادت الغارات الى تدمير اكثر من 300 الية بين جرافات وحفارات، بينها اكثر من 100 الية "بوب كات"، صغيرة الحجم، والمعارض التي تعرضت للتدمير الكامل هي معارض دياب ، طباجة ، جعفر ، صفاوي وترحيني وتعتبر من اكبر واضخم معارض الاليات في لبنان ، كما تعرضت الاليات في معارض عمار ، فرحات ، سلامة ، خاتون ،وخلدون لاضرار كبيرة، وقدرت الخسائر بمئات ملايين الدولارات.

كما تسببت الغارات باضرار جسيمة بشبكة التوتر العالي 66 فولت ، وبتحطم زجاج عشرات المنازل والمحال والمؤسسات التجارية على مسافة مئات الامتار من موقع الضربة .

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منطقة المصيلح أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية يدعى حازم كبول ويقيم في عين قنيا - حاصبيا وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيون من بينهم سيدتان.

وواصل الدفاع المدني اعمال رفع الانقاض وفتح اوتوستراد الزهراني مصيلح فيما تواصلت عمليات البحث عن مفقودين (٢) يرجح انهما من عمال المعارض.

بدوره، أصدر فوج الهندسة في الجيش، بيانا حول الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح جاء فيه "سننتظر ٧٢ ساعة ومن بعدها سيتم سحبه لمكان آمن ولن يتم تفجيره في منطقة المصيلح".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "هاجم بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، وفككها، حيث كانت هناك آليات هندسية تُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في المنطقة التي كانت تتواجد فيها."

وأضاف عبر "إكس": "يواصل حزب الله الإرهابي جهوده لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في جميع أنحاء لبنان، مستغلًا السكان اللبنانيين كدروع بشرية."

وتابع: "يُشكل وجود هذه الآليات ونشاط حزب الله في المنطقة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان."

وختم: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد يُشكل على دولة إسرائيل."

على الحدود: ميدانيا ايضا، ألقت محلقة "كواد كوبتر" اسرائيلية، بعيد منتصف الليل عبوات متفجرة على منزل غير مأهول، وسط بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ما ادى الى تدمير جزئي فيه واضرار كبيرة.

والقت مسيرة بعد الظهر قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.