تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عرض زواج فريدًا من إحدى المشجعات، بينما كان يخوض مباراته الأخيرة في دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 ضد بالميراس البرازيلي.

وخلال مواجهة إنتر ميامي أمام بالميراس، التقطت عدسات الكاميرا مشهدا طريفا لمشجعة عجوز تحمل لافتة كُتب عليها: “ميسي، هل تتزوجني؟”.

ورغم أن ميسي لم يسجل في اللقاء، إلا أنه قاد فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بعد تعادل مثير 2-2 أمام بالميراس.

يذكر أن ميسي متزوج من حب طفولته أنتونيلا روكوزو، ويعيشان حياة أسرية مستقرة مع أطفالهما الثلاثة.