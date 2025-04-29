بلغ عدد النازحين من المناطق الساحلية السورية الى المناطق الحدودية الشمالية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير منذ العاشر من شهر آذار (مارس) الماضي وحتى اليوم ٢٤٩٧٥ نازحاً، أي ٥١٨٨ عائلة، موزعة على ٣٠ بلدة وقرية حدودية شمال لبنان في منطقتي السهل والدريب في محافظة عكار.

وأشار التقرير الى أنّه وفي ظل حركة النزوح من المناطق الحدودية باتجاه محافظة عكار، تواصل غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، بمتابعة يومية للاستجابة الإنسانية.

وتتابع عرض وتحليل أبرز المستجدات الميدانية، وتفاصيل التدخلات المنفذة من قبل الفرق، والتحديات الحالية، لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية وتعزيز فعالية الاستجابة.

هذا وتواصل فرق الصليب الأحمر اللبناني عبر عيادتها النقالة في المنطقة تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى في مراكز الإيواء حيث تم اليوم معاينة ٤٣ نازحاً مريضاً يسكنون بلدة الحوشب العكارية.