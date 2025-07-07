تلقى كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني وابلاً من الانتقادات عقب استخدامه الذكاء الاصطناعي لإيهام متابعيه بامتلاء مدرجات ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي خلال مباراة فريقه مع دورتموند بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونشر مبابي صورة على حسابه الرسمي في "إنستغرام" لكن الغريب أنه استعان بالذكاء الاصطناعي لملء الجزء العلوي من مدرجات ملعب المباراة، إذ سرعان ما التقط متابعوه التعديل الذي يظهر وأن الجماهير كانت مكتظة في المدرجات.

وبالرغم من حضور 77 ألف مشجع إلى مدرجات ملعب "ميتلايف" لمشاهدة ريال مدريد يواجه دورتموند، إلا أنه تبقى أكثر من 5500 مقعد فارغ، ويبدو أنها في المنطقة التي احتاج النجم الفرنسي إلى تعديلها باستخدام المونتاج.

وسجل مبابي أول أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية في شباك دورتموند، لكنه تعرض إلى موقف غريب بعدما بقي لوحده في الملعب لمدة تزيد عن ساعة بسبب خضوعه إلى فحص للمنشطات في الوقت الذي غادرت بعثة فريقه إلى المطار استعداداً للسفر إلى ميامي حيث تقام مباراة نصف النهائي.

وكان ضعف الحضور الجماهيري في البطولة محل نقاش لدى الكثير من المهتمين بكرة القدم، إذ أقيم عدد من مباريات الدور الأول بمدرجات نصفها فارغ، بينما حضر ما يزيد عن 3 آلاف بقليل مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.