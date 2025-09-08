أطلقت وزارة المالية في لبنان اليوم، بالتعاون مع دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD)، خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية والتي تمتد من 8 إلى 23 ايلول 2025، وذلك خلال اجتماع عمل ترأسه وزير المالية ياسين جابر وحضره من جانب الوزارة مدير المالية العام جورج معراوي والمدراء والمستشارون والخبراء المعنيون في الوزارة، ومن جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة دائرة الشؤون المالية فيه الخبير الاقتصادي جوشوا أسليت وفريق من الخبراء المختصين.



وأكد جابر الحرص على أن "تترجم الجهود التي ستبذل على مدى هذه الفترة نتائج عملية ملموسة في أقرب وقت ممكن، ما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة وجودة الخدمات للمواطنين".



وأشار بيان للمالية الى أن "أعمال الجلسات المتخصصة تتركز على وضع خطة عملية للتحول الرقمي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة التحديات الخاصة بالواقع اللبناني. وستجري البعثة إلى سلسلة اجتماعاتها، ورش عمل يحضرها وزير المالية، وكبار مسؤولي الإدارة الضريبية، والمراكز التقنية في الوزارة، وممثلون عن القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليون، ومنهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة فرنسا".



وأوضح أن "الهدف الأبرز لهذه الاجتماعات تحديث الأنظمة المعلوماتية ومراجعة الإطار القانوني للتحول الرقمي، ومعالجة التحديات التشغيلية والهيكلية في الإدارة الضريبية. على أن تختتم البعثة عملها بعرض خريطة طريق للتحول الرقمي ومذكرة تفاهم على وزارة المالية، تمهيداً لبدء خطوات التنفيذ".

