حثَّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال زيارته بغداد، أمس (الأربعاء)، المسؤولين العراقيين على مساعدة سوريا ولبنان بوصفهما «أولوية فرنسية»، وأبدى مشاطرته لبغداد «رفضها تفكك سوريا».

وقال مصدر حكومي عراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «باريس تأمل من بغداد تقديم يد العون والمساعدة لدمشق وبيروت اللتين تعانيان من ظروف معقدة».

بدوره، شدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على «أهمية الاستقرار في سوريا، واعتماد المواطنة والتعايش».

وفي القاهرة، توافق وزراء الخارجية العرب على «دعم سوريا الجديدة»، مشددين على «أسس تضمن وحدتها وأمنها وسيادتها»، فيما رحَّبوا بأولى مشاركات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في فعاليات دورة عادية لمجلس «الجامعة العربية» على المستوى الوزاري.

ومن دمشق، جدَّد الرئيس السوري أحمد الشرع مطالبته الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل دائم عن بلاده، وقال إنها «فُرضت على نظام ارتكب جرائم ضد السوريين، وهذا النظام لم يعد يتولى السلطة». وشدد على أن «هذه العقوبات تعوق حكومته وقدرتها على إعادة بناء اقتصادها».

المصدر: الشرق الاوسط