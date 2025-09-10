تناول الأمير البريطاني هاري، نجل الملك تشارلز الثالث، الشاي مع والده، اليوم الأربعاء، في قصر كلارنس هاوس، مقر إقامة الملك البريطاني بلندن، في أول لقاء لهما منذ أكثر من عام.

وظل الأمير هاري ووالده متباعدين منذ أن ترك الأمير وزوجته ميغان الحياة الملكية وانتقلا للإقامة بولاية كاليفورنيا الأميركية في 2020، ثم وجها علناً انتقادات تجاه العائلة الملكية.

وتم نقل الأمير هاري بالسيارة عبر بوابات قصر الملك تشارلز في لندن بعد حضوره في وقت سابق فعالية في مركز دراسات الإصابات الناتجة عن الانفجارات بـ"كلية إمبريال كوليدج" في لندن.

ووصل هاري قادماً من كاليفورنيا يوم الاثنين وتوجه مباشرة إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور لوضع الزهور على قبر جدته الراحلة الملكة إليزابيث في الذكرى الثالثة لوفاتها.

وكانت هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام بأن الأمير قد ينتهز فرصة زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع للقاء والده الملك تشارلز، إذ لم يلتقيا منذ فبراير (شباط) 2024 أي بعد فترة وجيزة من الإعلان عن خضوع الملك (76 عاما) للعلاج من السرطان.