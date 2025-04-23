المركزية- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لا تعتزم إطلاقاً إجراء مفاوضات بشكل علني، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه مسار الدبلوماسية عبر الضغوط الإعلامية والتوجيه السياسي.

وأشار عراقجي، عبر منصة "أكس" فجر الثلثاء، إلى أن موافقته على إلقاء كلمة في "مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسات النووية" جاءت في وقت لم تكن إيران وأميركا قد حددتا بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، التي كان مقررا أن تبدأ على مستوى الخبراء اليوم قبل ان ترجأ الى السبت، وعلى المستوى الرفيع اعتباراً من يوم السبت.

وأضاف أنه "كما أكدت في نص كلمتي التي أعددتها مسبقاً، فإن إيران لا تنوي الدخول في مفاوضات علنية أمام الجمهور"، موضحاً أنه في خطابه المعدّ، سلّط الضوء أيضاً على محاولات بعض "الجماعات ذات المصالح الخاصة" لتقويض العملية التفاوضية من خلال تشويه صورة المفاوضين الإيرانيين، ودفع الإدارة الأميركية نحو تقديم مطالب قصوى، بهدف حرف المسار الدبلوماسي عن وجهته الأصلية. وإذ أكد اعتياده على مواجهة الأسئلة الصعبة من الصحفيين أو الرد على مخاوف المواطنين العاديين، لفت عراقجي إلى أن "تحويل الخطاب إلى جلسة حوار مفتوحة يحوّله إلى مفاوضات علنية، وهذا أمر لا أقبله، كما أنه قد يسبب الإحباط لبعض الحضور الذين يتطلعون لمعرفة تفاصيل دقيقة حول المفاوضات أو مسارها". وأسف عراقجي لجهل المنظمين بهذه "الحساسيات الدقيقة أو لم يراعوها".

يبدو ان هم إيران الأكبر خلال مفاوضاتها مع واشنطن، هو الحفاظ على صورتها ك"عدوة" لواشنطن، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". تخشى طهران ان تهتز هذه الصورة التي استخدمتها لعقود لتبني عليها سياساتها التوسعية كلها، وتخاف ان تتشوه بعد ان أسست عليها شعبيتها لدى المتضررين من مخططات أميركا وإسرائيل في المنطقة والعالم.

من هنا، هي لا تريد ان تتم الاضاءة على اي تقارب او "تطبيع" بين الوفدين الأميركي والايراني، فمسألة المفاوضات بالكاد هي قادرة على تسويقها لدى "الممانعين"، خاصة ان اتفاقات اقتصادية بين الدولتين قد يتم ابرامها اذا تم التوصل الى اتفاق جديد. لذا نرى عراقجي يتشدد في مسألة اي لقاء مباشر مع الأميركيين، لكن هل لا تزال هذه الشكليات تنطلي على الجمهور؟!