المركزية- أعلنت السلطات اليمنية، الاربعاء، ضبط شحنة أسلحة ضخمة كانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين، في واحدة من أكبر عمليات تهريب الأسلحة التي يتم إحباطها منذ بداية الحرب. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، طارق صالح، إن الشحنة المصادرة بلغت نحو 750 طنًا، وتضم منظومات صاروخية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي، وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تجسس ورادارات حديثة. وأشار صالح إلى أن هذه الشحنة تُثبت استمرار إيران في دعم الحوثيين عسكريًا، بما يهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتأتي هذه العملية في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية في المنطقة، وسط اتهامات دولية لطهران بخرق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تسليح الحوثيين.

في المقابل، أكد الممثل الثقافي الخاص للحركة في الجمهورية الاسلامية الايراينة "أحمد الإمام"، امس، بأن "انصار الله" تعتمد على قدراتها الذاتية في تصنيع السلاح، وشدد على ان اليمنيين يقاتلون بأسلحة صنعت بأياديهم، ولن يتخلوا عن اخوانهم المقاومين في غزة.

في الموازاة، اشارت صحيفة وول ستريت جورنال السبت في الى أن ايران "كثّفت جهودها لنقل الأسلحة إلى حزب الله. وقال مايكل كارداش، نائب رئيس قسم إبطال مفعول القنابل السابق في الشرطة الإسرائيلية "هناك اتجاه متزايد في الأشهر الأخيرة لمحاولات التهريب عبر سوريا أو انطلاقًا منها" إلى حزب الله. وأوضح أن سقوط نظام الأسد، المتحالف مع إيران، واستبداله بحكومة معادية، قد عطّل خط أنابيب الأسلحة، مما اضطر المهربين إلى استخدام شحنات صغيرة بدلًا من إرسال حمولات شاحنات كما كان في السابق".

بعد الضربة التي تلقاها محور ايران في المنطقة اثر عملية طوفان الاقصى وعقب الضربة التي تلقتها ايران بالمباشر اثر الحرب الاسرائيلية الإيرانية عليها، تبدو طهران قررت عدم الاستسلام والاستعداد، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، لمرحلة كباش جديدة في الشرق الأوسط مع خصومها. تكثيفها مساعداتها وامداداتها للحوثيين ولحزب الله يصب في هذه الخانة. وما تفعله الجمهورية الإسلامية، تضيف المصادر، يدل على ان المنطقة لن تذهب بسهولة الى مرحلة الاستقرار والسلام التي يطمح اليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى ان طهران لن تجلس قريبا الى طاولة المفاوضات مع واشنطن، وتبدو ستعود في قابل الايام الى التصعيد، اكان في لبنان او اليمن او سوريا او العراق من اجل تحقيق مكاسب ما وتعزيز اوراقها وتتجه بعدها الى الحوار مع ترامب من موقع اكثر راحةً لها من الموقع الضعيف والحرج الذي تقف فيه اليوم. والسؤال الذي يفرض نفسه هو "هل سيبقى الأميركيون والإسرائيليون متفرجين ازاء ما تخطط له ايران"، أم ان الغارات الاسرائيلية التي تجددت اليوم على اليمن، ستتكثف في المرحلة المقبلة وتتوسع لتطال لبنان ايضا؟!