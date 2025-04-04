المركزية- قبل ان تحطّ نائبة المبعوث الاميركي لشؤون الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس في بيروت لبحث مصير اتفاق وقف النار والهدنة المخروقة، حطت صواريخ اسرائيل ليلاً في صيدا، مستهدفة شقة سكنية قضى فيها قيادي في حماس مع ابنه وبنته، فيما تستمر قرى الجنوب عرضة للغارات والقصف من دون توقف.

وفي معلومات "المركزية" ان اورتاغوس التي وصلت عصرا الى بيروت ستبدأ اجتماعاتها من قصر بعبدا صباح غد، ثم تزور في العاشرة والنصف السراي الحكومي للقاء الرئيس نواف سلام ومنها الى عين التينة في الحادية عشرة والنصف للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ناقلة حصيلة اتصالاتها في شأن الوضع الامني جنوباً ومستقبل المنطقة.

اغتيال ابو ياسر: في اغتيال هو الثاني في غضون أيام على الأراضي اللبنانية، استهدفت إسرائيل فجرا قياديّاً في "حماس" يُدعى حسن فرحات، الملقّب بـ"أبو ياسر"، خلال تواجده داخل منزله.وأدّى الاستهداف ايضاً إلى مقتل ابنه حمزة وابنته أيضاً أثناء نومهما داخل الشقة المستهدَفة في حي دلاعة، في مدينة صيدا. كما عُلم بأنّ زوج الابنة منتسب إلى "الجماعة الإسلامية" في لبنان.

وبعيد منتصف الليل، شن الطيران الاسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي عزة ورومين في قضاء النبطية.

اعتداء صارخ: وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نواف سلام: مجدداً تستهدف إسرائيل ليل الآمنين، هذه المرة في عاصمة الجنوب. إن استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار ١٧٠١ ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية. إن الرئيس سلام يشدد على وجوب ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية. مؤكداً أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية.

خطة اعادة اعمار: كما حيّا سلام خلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية أهالي قرى الجنوب على تمسكهم في قراهم وبلداتهم. وأشار إلى أنه يقف إلى جانب الأهالي في الحصول على الدعم اللازم من قبل الدولة اللبنانية لتثبيتهم في أراضيهم وإعادة إعمار ما تهدّم من بيوتهم، من دون أي يلحق الغبن بأحد منهم.وأكد أن الدولة اللبنانية تواصل مساعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني بشكل كامل.كما أكد الرئيس سلام أن بداية عملية إعادة الإعمار ستنطلق من عملية ترميم البنى التحتية من طرقات، وماء وكهرباء واتصالات. وكشف عن خطة يتم العمل عليها مع البنك الدولي على أن تكون عادلة بين مختلف القرى والبلدات.

عند بري: من جهته، استقبل رئيس مجلس النواب في عين التينة وزير الدفاع الوطني ميشال منسّى. كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

جعجع في بعبدا: وفي بعبدا، اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائبة ستريدا جعجع وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد. وعلمت "المركزية" ان الرئيس عون سيزور قطر خلال الاسبوعين المقبلين فيما لم يحدد اي موعد بعد لتلبية الدعوة الموجهة اليه لزيارة العراق.

جلسة حكومية: وفيما رأس رئيس الحكومة نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر تبحث في جدول الاعمال. أشارت المعلومات إلى أن مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف لم يوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة لذلك عبر عدد منهم عن استيائهم من هذه الخطوة لأن ذلك لم يسمح لهم بالاطلاع عليه ، كما أفادت مصادر وزارية أنها ستطالب بتأجيل البحث ببند قانون إعادة الهيكلة لأنه لم يتم اعطاؤها الوقت الكافي لدراسته .وفي سياق متصل، أفادت المعلومات بأن جمعية المصارف لديها ملاحظات على مشروع القانون المطروح وتعتبر أنّه يضع المسؤولية عليها وليس على الدولة أو على مصرف لبنان.

مشروع قديم: وفي السياق، قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان مشروع القانون لاصلاح المصارف الذي سيتم درسه اليوم في جلسة مجلس الوزراء، لم يأتِ بجديد بل هو محاولات متكررة من الحكومات السابقة والحالية للهروب الى الامام وعدم البت بالفجوة المالية التي تجرّ القطاع المصرفي والمودعين الى مواعيد جديدة وتأجيل، من دون ايجاد الحلول ووضع القطاع على السكة الصحيحة التي تؤدي الى المعالجة الجذرية .ورأت ان هذا المشروع بحاجة الى طرح الاشكالية التي ما تزال موجودة حول الخسائر التي تعرّض لها المودعون الذين تبخرت اموالهم وما يزالون يصرون على استعادتها، وبالتالي هناك حاجة الى اعادة الثقة الى هذا القطاع الذي فقد دوره محليا ودوليا وهذا ما لا تدركه الحكومات وخصوصا الحكومة الحالية التي أعادت الكرّة وأرسلت مشروع الحكومة السابقة ذاته مع بعض التعديلات التي لا تقدم ولا تؤخر اللهم محاولتها اقراره اليوم وارساله الى المجلس النيابي كي يوضع موضع التنفيذ قبل الاجتماع المرتقب مع صندوق النقد الدولي في ٢٠ نيسان المقبل.

تسليم في المركزي: وفي مصرف لبنان، اقيم قبل الظهر حفل التسليم والتسلّم بين الحاكم بالإنابة وسيم منصوري والحاكم الأصيل كريم سعيد. وقال منصوري للمناسبة "إنناعلى ثقة بأنّ مصرف لبنان سيكون بأيادٍ أمينة"، وتمنّى له "النجاح والتوفيق في مهمته".وأضاف منصوري: "اتخذنا في مصرف لبنان قرارًا تاريخيًّا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات "المركزي" هو المصلحة العامة وهذا الإصلاح كان أساسيًا وحدّ من الانهيار ".كما أشار إلى أنه نتيجة السياسات التي اعتمدها "المركزي" زادت احتياطاته بالعملات الأجنبية وأجرينا جردة على الذهب كمًّا ونوعًا". وشدّد على أن من غير المقبول ألا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جواب حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي."وتابع:"لم يتوقف مصرف لبنان عن العمل طوال الأزمة ونظّفنا كل ميزانية "المركزي" عبر إلغاء كل مفاعيل الهندسات المالية".ولفت إلى أن "مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية".

سعيد: وأثنى الحاكم سعيد "على فريق العمل في المصرف المركزي الذي ساهم بتأمين استمرارية المرفق العام خلال الظروف التي مرّ بها لبنان".أضاف: أتعهدّ بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان.وأكد "وجوب إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي"، مشيراً الى ان "الودائع محميّة ويجب العمل على سدادها من خلال تحمّل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال"، وأعلن أن "الأولوية هي لسداد أموال صغار المودِعين".وتابع "سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي"، لافتاً الى ان "على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا، وأي بنك غير قادر على ذلك أو لا يرغب في ذلك، عليه أن يندمج مع بنوك أخرى".وشدد على ان "مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً ان "مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعدًا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية".