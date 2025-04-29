وصل مساء أمس وفد قضائي للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وتسليمه تقريراً فنياً فرنسياً، بعد أشهر على استئناف البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.

وتستمر زيارة الوفد الفرنسي ثلاثة أيام، انطلاقاً من “التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية”، بحسب مصدر قضائي لبناني.

وأفاد بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين الثلاثاء لتبادل “المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما”.

وأكد المصدر أن هذا التقرير “يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني”.

المصدر: نداء الوطن