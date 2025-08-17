أطلق نادي الغولف اللبناني وبإشراف الاتحاد اللبناني للتنس دورته السنوية المفتوحة بمشاركة 192 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية (13 فئة) بما فيها فئة المخضرمين، على ملاعب النادي الخمسة في منطقة الجناح بإدارة رئيس لجنة التنس في النادي نائب رئيس اتحاد اللعبة حسان الداعوق وقيادة الحكم الرئيسي العام ياسر جاد يعاونه الحكم حسين محمد.

وهنا نتائج اليوم الأول:

1 – فئة الذكور :

- 13 سنة وما دون: فاز روبير جهشان على مارك حداد 6 – 3، 7 – 5، 13 – 11 وأحمد نمر على كارل حمد 6 – 2، 7 – 6 وعدنان مروة على جود سري الدين 6 – 0، 6 – 0 ويزن إدريس على إيلي شالوحي 6 – 0، 6 – 2 وتيو شعبي على جود مرحبا 6 – 2، 6 – 2 وريان صولي على كارل حداد 6 – 1، 6 – 1 وجاد جرمكي على مالك جباضو 6 – 0، 6 – 4 وعمر دندشي على ألكسندر سليمان 6 – 0، 6 – 1.

- 15 سنة وما دون: فاز باسل نعمة على تيو شعبي 6 – 3، 6 – 0 وعمر جباضو على سامي أبو جمرا 6 – 2، 3 – 1 ثم بالإنسحاب ونقولا عزقول على علي طقوش 6 – 0، 6 – 0 وكريم سعد على إليو مدوّر 6 – 2، 7 – 6 وإيدي حويس على جايسون الحاج 6 – 2، 6 – 1 .

فئة المخضرمين :

- 35 سنة: فاز مالك سلام على فيليب سعادة 6 – 0، 6 – 0 وجاد عطا على حسين الأمين 6 – 3، 6 – 2 .

- 45 سنة: فاز بودي صفير على عبدو أشقر 6 – 3، 6 – 3، 10 – 7 .

- 55 سنة: فاز ريمون بردويل على غاربيس غرابديان 6 – 1، 6 – 3 وأمين صفير على غسان دبوس 6 – 0، 6 – 1 وجوني حرب على رجا صوايا 6 – 4، 6 – 3.

فئة الإناث:

- 13 سنة ومادون: فازت إيما عيد على إيليسيا دلال 6 – 3، 6 – 1 وأدريانا حنا على سيرينا فخري 6 – 0، 6 – 1 .

- 17 سنة وما دون: فازت ماريا الحشاش على صوفيا طبيب 7 – 5، 6 – 2، 11 – 9 وماريا مشرّفية على لانا محسن 6 – 4، 7 – 5 .

- فردي الرجال: فاز إيلي إيليا على جورج عبد الحي 6 – 2، 6 – 2 ورامي صولي على باسم قبيتيت 6 – 3، 6 – 0، 10 – 3 ورافييل سماحة على سيرج إيشو 6 – 0، 6 – 0 وريتشي عبود على ألان سلهب 6 – 0، 6 – 0 وجلال عطايا على محمد إبراهيم 6 – 1، 6 – 1 وطارق شعبي على محمد صبيدين 6 – 1، 6 – 2 وروي خوري على لوكاس شبير 6 – 1، 7 – 6 ومالك سالم على عبدالله سلطان 6 – 2 6 – 2.