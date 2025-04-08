أندلع حريق ضخم، مساء الاثنين، في المنطقة الشمالية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس، وأفادت صحيفة “ذي صن” بأن الحريق يبدوا أنه اندلع في مركز فرز النفايات “سيكتوم”.

وفقًا لموقع شركة Syctom الإلكتروني، فهي الشركة الرائدة في أوروبا في مجال إدارة النفايات المنزلية، حيث تُعالج 2.3 مليون طن من النفايات البلدية من ستة ملايين نسمة في جميع أنحاء إيل دو فرانس.

وأرسلت إدارة الإطفاء في باريس حوالي 200 رجل إطفاء و60 عربة، ونشرت منصتين جويتين لاحتواء النيران، التي أفادت التقارير بأنها بدأت في الطابق السفلي وما زالت خارجة عن السيطرة.

وأصدرت إدارة الإطفاء تنبيهًا عامًا جاء فيه: “يحدث حاليًا حريق كبير في شارع دو دوومون في باريس رقم 17. تجنبوا المنطقة لإتاحة الفرصة لخدمات الطوارئ للقيام بعملها. على السكان توخي الحذر”.