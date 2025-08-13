أقامت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مؤتمراً صحافياً بحضور الفنان راغب علامة الذي حضر إلى مقر النقابة اليوم الثلاثاء 12 آب، بعد استدعائه للتحقيق من قبل نقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل على خلفية ما حدث في حفله الأخير في الساحل الشمالي.

حضر الفنان راغب علامة جلسة التحقيق التي تمت أمام أعين وسائل الإعلام وبحضور نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وباقي أعضاء مجلس الإدارة، وفى بداية المؤتمر وصف النقيب استدعاء راغب للتحقيق، بأنه ضرورة مؤسسية لا يمكن تجاوزها، مؤكدًا أنه لن يمنح أي تصاريح لحفلات الفنان في مصر قبل انتهاء التحقيق.

وبدوره أعرب راغب علامة عن حبه وتقديره لنقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه يحترم النقيب وقرارات النقابة التي تم إصدارها، ولا يوجد خلافات بينه وبين مصطفى كامل قائلاً: "النقابة حتى إذا لم أكن عضواً فيها، فهم بالنسبة لي عائلة فنية وسعيد بوجودي هنا، ممازحاً: "لو كان النقيب دعاني وقال وحشتني كنت جيت، ليس بالضروري وجود تحقيق".

وأضاف راغب علامة: "مصر بلدنا وبلد الفن هي هوليوود الشرق، اتربينا وعيشنا على الفن المصري والذكريات والحب، والله يرحم تراب أم كلثوم، وأنا حضرت إلى النقابة وقت ما كان الموسيقار حسن أبو السعود هو النقيب وأعتبر النقابة بيتي الأول، كما أن الشعب المصري بالنسبة لي، أكتر من حبيب، والجمهور معرفش أوصفه إلا أنه أحلى حاجة في الدنيا".

ودافع راغب علامة عن موقفه في المشهد الذي نال انتقاد نقابة المهن الموسيقية متمثلة في نقيبها مصطفى كامل قائلاً: "فيه ناس طلعوا على المسرح، وأنا معرفش أصد الناس، والمفروض الجهة المنظمة يحمونا من المواقف دي المحرجة ليا وللنقابة، أنا بقدر محبة الناس كتير ولكن المسرح لازم يكون مساحة للفنان يغني، والنهاردة من النقابة بقول لكل الجهات المنظمة أن يكون المسرح مساحة للغناء وللفرقة الموسيقية فقط وأن يوجدوا مكانًا آخر لاتقاط الصور بعيدًا عنه".

من جانبه، استغل النقيب مصطفى كامل المؤتمر لتوضيح الموقف وتهدئة الأجواء مشدداً على أن راغب علامة أبدى تفهمًا تاما لالتزامات النقابة، وقال: "فهّمنا راغب علامة القانون عندنا في النقابة، وهو قال طالما الموضوع يؤرق النقابة والمصلحة العامة مفيش أي خلافات، وباسمي وباسم نقابة المهن الموسيقية أنا بحيي وبثمن إصرار راغب على أنه قال النقابة بيتي".

وأردف مصطفى كامل: "راغب علامة قال لي الساحل الشمالي ومصر والسياحة مسؤوليتي وطالما ده بيتعارض مع العادات أنا برفض وهحافظ قبلكم على عادات المصريين، لتنتهي أزمة نقابة الموسيقيين مع راغب علامة بعد الاحترام المتبادل من الطرفين ومحاولة كل طرف مساعدة الآخر في عمله".