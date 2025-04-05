طلال عيد

المركزية ـ يتنافس في الانتخابات التي ستجري في معهد الكرمة والنبيذ في ٩ نيسان المقبل ستة مرشحين يفوز منهم خمسة يشكلون مجلس الادارة الى جانب ممثلي الوزارات المعنية بالمعهد وهي: الزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة. والمرشحون هم: الرئيس الحالي للمعهد ظافر شاوي الذي اعلن صراحة رغبته في الاستمرار في ترؤس المعهد لتكملة ما بدأ به في ولايته الحالية، ومن اهمها الارتقاء بالمعهد ليكون المرجع الرئيسي للقطاع وبناء قاعدة بيانات متينة ومحدثة ومعالجة مشاكل وهموم القطاع وفق الاولويات وقد تحرك شاوي باتجاه وزارة المالية عندما تم رفع الرسوم على النبيذ والخمور مما ادى الى تخفيض هذه الرسوم، بناء القدرات الفنية للمعهد، مراجعة وتحديث دوري للانظمة والتشريعات واليات العمل، تفعيل مشاركة اعضاء الهيئة العامة في نشاطات المعهد ضمن اطار تنظيمي، اضافة الى المرشحين جو توما، حسان رحال، هبة متني، حبيب كرم، سنتيا ابو سليمان.

وفي هذا الصدد يقول توما انه مرشح طبيعي لعضوية مجلس الكرمة والنبيذ بحكم اني مهندس زراعي وخبير دولي بتذوق النبيذ ومنتسب إلى نقابة النبيذ ولدي اطلاع كثيف على كل القوانين واليات العمل الخاصة بزراعة الكرمة وصناعة النبيذ وتذوقه، كما أنني استاذ جامعي ادرس عدة مواد تتعلق بالنبيذ في الجامعة اليسوعية. أن شركتنا أيضا تشارك في المعارض العالمية وآخرها كان في فرنسا والمانيا وانا اتجول في كل العالم لتذوق النبيذ وتصنيفه اذ أنني خبير في هذا المضمار.

ويتمنى توما ان يتم التوافق في هذه الانتخابات، والمحاولات موجوده إذ من حق كل شخص أن يترشح فهذا حق طبيعي له ولا خطأ أساسا في حصول انتخاب لكي تكون العملية ديمقراطية. انا شخصيا كنت افضل التزكية لكي لا ندخل في حساسيات.

ويؤكد توما انه عضو في المعهد منذ العام ٢٠١٣ والعمل في المعهد ليس سهلا كما أن الأزمات التي توالت علينا في لبنان بالاضافه إلى الحرب الأخيرة لم تفسح لنا المجال بالعمل كما يجب . لكن من يود الدخول الى المعهد وان يكون عضوا عليه أن يكون قادرا على الإنتاج واتخاذ القرارات والأهم من كل ذلك يجب وضع برنامج عمل للسير به وتنفيذه. في العام الماضي نفذنا الكثير من الأمور على قدر المستطاع لكننا بحاجة للعمل أكثر لكي يكون المعهد أكثر قوة.

انا مرشح طبيعي لرئاسة المعهد نظرا للخبرة التي اتمتع بها فأنا املك التقنية ولي اختصاصي المهم في هذا المجال كما أنني احب العمل فيه سواء كنت عضوا او رئيسا لا فرق فالمهم أن يكون العمل مثمرا وناجحا..

وحول حظوظه بالنجاح قال: اترك هذا لضمائر الناخبين. المعروف عني أنني لا اعمل لمصلحتي الخاصة الصرفة شركائي يتهمونني بهذا دائما ويقولون لي أنني اعمل لصالح القطاع العام بشكل أكبر. انا افسر ذلك بانني اعرف كيف يعملون في الخارج وبحكم غيرتي على المصلحة العامة ومصلحة بلدي افكر دائما بهذه المصلحة قبل تفكيري بمصلحتي الذاتية.

عندما فتحنا باب الترشح لم يتقدم عدد كبير ربما لأن للناس اشغالها الخاصة وتعرف ان من يدخل المعهد عليه أن يعمل بشكل مكثف .في كل الأحوال دخول دم جديد أمر جيد لكن للاعضاء الموجودين خبرتهم الجيدة أيضا.

كما يعترف بالدور الهام لشقيقته ميشلين توما التي تترأس الاتحاد اللبناني للنبيذ وتدعمه في هذه الانتخابات.

الجدير ذكره ان العدد الذي يحق له المشاركة في هذه الانتخابات هو ٤٥ منتجا للنبيذ لكن الكلمة الاساس هي لوزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة التي لها ثلاثة اصوات من اصل ثمانية يشكلون مجلس ادارة المعهد.

وتأتي اهمية هذه الانتخابات بعد التطور الايجابي الحاصل في هذا القطاع والدور الهام في تصديره النبيذ الى الخارج.