تنطلق الانتخابات البلدية يوم الأحد المقبل من محافظة جبل لبنان في الأحد الأول من النزال البلدي الذي طال انتظاره. وتواكب وزارة الداخلية والبلديات الاستحقاق البلدي والاختياري كما جرت العادة على المستويات اللوجستية والأمنية. كما تحاول حثّ المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية عبر لوحات إعلانية تحمل شعار "لأن البلد ببلش بالبلدية... مارسوا حقكم بالاقتراع".



بحسب الأرقام النهائية، بلغ عدد المرشحين في جبل لبنان حوالى الـ 7 آلاف بينهم 1243 سيدة. وتتوقع مصادر متابعة أن تسير الانتخابات بسلاسة الأحد، مشدّدة على أنّ الإجراءات والتدابير الأمنية اتُخذت وكلّ المعنيين يواكبون العملية الانتخابية كلّ بحسب دوره. ووفقاً لمصادر وزارة الداخلية، فإنّ الوزارة جاهزة لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية في موعده والاجتماعات مستمرّة لهذا الغرض. وكان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قد أعلن أنّ كلّ التحضيرات باتت جاهزة، وشدّد على أنّ الهدف هو أن تمرّ الانتخابات بسلاسة ومن دون إشكالات.



لم يخفِ وزير الداخلية وجود تحديات أمنية خلال هذه الانتخابات، لكنه شدّد أيضاً على أنّ هذه التحديات لن تثني الوزارة عن إنجاز الاستحقاق.



من جهته، أشار محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي في حديثه لـ "نداء الوطن" إلى أنّ 62 بلدية فازت بالتزكية في جبل لبنان حتى لحظة كتابة هذا المقال، مشيراً إلى أنّ ليل السبت هو آخر مهلة للانسحاب من السباق البلدي، ما يعني أنّ عدد البلديات الفائزة بالتزكية مرجح للارتفاع وفقاً لتطوّرات الساعات المقبلة.



وفيما تزداد الحماسة مع اقتراب موعد الانتخابات، يشدّد مكاوي على عدم دخوله بالمقارنة في الأرقام من حيث عدد المرشحين إلّا إلى حين انتهاء الاستحقاق وصدور النتائج وملاحظة وتحليل نسبة إقبال المقترعين أيضاً. لكنه يلفت إلى أنّ الإقبال على الترشح في الفترة الأولى كان خجولاً على اعتبار أنّ الجدل والضبابية حول مصير الانتخابات وما إذا كانت ستتمّ في موعدها المحدّد أم لا، لكن مع تأكيد حصولها عاد الإقبال على الترشح بشكل طبيعي.



يبدو مكاوي متفائلاً لناحية الوضع الأمني، حيث يستبعد حصول ما لا يمكن السيطرة عليه يوم الأحد. وهو في هذا السياق، يؤكد أن لا شيء يستدعي قلقاً كبيراً ولا تشنجات على الأرض بل منافسة ديمقراطية، والأمور التنظيمية واللّوجسيتة اكتملت وبالتالي سينجح الاستحقاق.



وعمّا إذا كان يعدّ إجراء الاستحقاق البلدي إنجازاً، يقول مكاوي، إنّ عدم إجراء الاستحقاق في موعده كان سيترك صورةً سلبية، فالانتخابات البلدية استحقاق عادي ينبغي إنجازه، لكنّ التحديات تجعل من إجرائه إنجازاً.



وعلى الأرض ومع التجوّل في بلدات جبل لبنان، يبدو واضحاً أنّ المنافسة تختلف بين بلدات تأخذ فيها المنازلة طابعاً عائلياً وبين بلدات منازلاتها بنكهة سياسية وسط رفع صور للمرشحين والشعارات وحماسة شعبية لافتة لاستحقاق طال انتظاره بعد أزمات مُنهكة وفي بلدات كلّها تعاني.

إيفانا الخوري- "نداء الوطن"