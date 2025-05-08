المركزية- الى واجهة الاهتمامات عاد الحدث الامني الجنوبي اليوم. غارات اسرائيلية عنيفة اعادت الجنوبيين الى زمن ما قبل 27 تشرين الثاني 2024، نظرا لقوتها واستهدافها مشروعا تحت الارض في منطقة جبل البوفور (الشقيف) ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثمانية بجروح. تطور سارع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى احتوائه بسبحة اتصالات اجراها بالمعنيين لوقف الاعتداءات.

ومن الجنوب الى الشرق حدوديا وداخليا، جولة لرئيس الحكومة نواف سلام على المعابر الرسمية ، مرآة السيادة اللبنانية، بحسب تعبيره، اطلع خلالها على التدابير والاجراءات المتخذة، كما زار سرايي بعلبك وزحلة واجتمع مع نواب المنطقتين.

وما بين الامن الحدودي جنوبا وشرقاً، خرائط فرنسية للحدود اللبنانية السورية باتت في عهدة وزير الخارجية يوسف رجي الذي تسلمها من السفير الفرنسي للمساعدة في عملية ترسيم الحدود البرية، ايفاء بوعد قطعه الرئيس ايمانويل ماكرون للرئيس عون.

تصعيد اسرائيلي: امنياً ، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي اعتبارا من الحادية عشرة والربع من صباح اليوم عملية جوية واسعة على منطقة النبطية، حيث شن سلسلة غارات عنيفة وعلى دفعتين مستهدفاً الاودية والمرتفعات والاحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، النبطية الفوقا ، كفررمان وتركزت معظم الغارات على احراج علي الطاهر والموقع الاثري السابق، وأحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت اصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب ، واثارت اجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظهم الى المدارس لاجلاء الطلاب، وتسببت حالة الهلع بازدحام سير في الطرقات، فيما توجهت عشرات سيارات الاسعاف نحو محيط المناطق المستهدفة. كما اقفلت معظم الدوائر الرسمية ابوابها. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على النبطية اليوم أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ثمانية أشخاص بجروح".

أدرعي: لاحقا، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرات سلاح الجو هاجمت موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان. وبحسب ادرعي، فإن الغارات استهدفت عناصر ووسائل قتالية، وآباراُ. ولفت الى ان الموقع المستهدف يُعد جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وانه خرج عن الخدمة نتيجة الغارات. واعتبر ادرعي ان وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان. وشدّد على أنّ الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن إسرائيل، وسيمنع أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله.

الرئيس يتابع: ليس بعيدا، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف الإسرائيلي ونتائجه.

جولة بقاعية: وسط هذه الاجواء، وخلال جولته بقاعا وعلى المعابر الحدودية، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ان الانتهاكات الاسرائيلية يجب ان تتوقف بأسرع ما يمكن. ايضا أكد الرئيس سلام أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها – أمنيًا ولوجستيًا – يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها. كما شدد الرئيس سلام على أن معبر المصنع، بصفته منفذًا حيويًا للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية. وكشف الرئيس سلام أن العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم. هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز. وزار الرئيس سلام ايضاً سرايا زحلة.

خرائط: الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو الذي سلّمه نسخة من وثائق وخرائط الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية-السورية، وذلك بناء لطلب لبنان وللوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته الأخيرة الى باريس، بتزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط التي ستساعده في عملية ترسيم حدوده البريّة مع سوريا.

في المركزي: ماليا، قال الرئيس عون خلال اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونوابه: "مسؤوليتكم كبيرة لإعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللّبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيداً من التدخّلات السياسية يُساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي". كلام رئيس الجمهورية جاء خلال زيارة يقوم بها إلى مصرف لبنان". من جانبه قال سعيد: "سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت وسنعمل استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان".

لقاءات مالية وانمائية: ماليا ايضا، واستكمالاً للقاءات التي عُقدت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عقد وزير المالية ياسين جابر اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي Aftab Ahmad . وفي سياق البحث لجذب رساميل استثمارية تمويلية داعمة، التقى جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد مع وفد من الصندوق بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ووفد من المجلس ومدير المالية العام جورج معراوي ومستشاري وزير المالية المختصين. تم استعراض المشاريع التي تنفذ مع مجلس الإنماء والإعمار، والمشاريع القابلة للتمويل وفق أولويات البرامج التي تضعها الحكومة اللبنانية. وقد ركّز المجتمعون على الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لانتشال قطاع الكهرباء من الأزمة المستفحلة التي أدّت إلى تفاقم نسب المديونية التي وصل إليها لبنان اليوم... وكان الوزير جابر استقبل السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وجرى عرض للأوضاع العامة وسبل دعم الاستقرار، حيث شدّد جابر على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف انتهاكاتها له لضمان الاستقرار.

هيئة المكتب: تشريعيا، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في تصريح بعد الاجتماع "ان هناك محاولات للوصول الى اتفاق بين الأحزاب حول لائحة كاملة في بيروت تؤمن المناصفة ولكن لا شيء مضمون حتى اللحظة". وأكد ان "الانتخابات البلدية مستمرة ولن يكون هناك أي تغيير بقانون الانتخابات في الوقت الراهن". وأشار الى ان "هيئة مكتب مجلس النواب، دانت التمادي الاسرائيلي في العدوان المستمر ودعت الحكومة الى التحرك سريعا لوقف الانتهاكات".

التزام حماس: في مجال آخر، وبعدما سلمت عددا من المتهمين باطلاق الصواريخ، استجابة لقرار المجلس الاعلى للدفاع، اعلنت حركة "حماس" اليوم "اننا ملتزمون بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأبلغنا كافة الجهات اللبنانية الرسمية بذلك". واكدت "ان حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان عمل فردي لا علم للحركة به".