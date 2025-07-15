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المركزية – شن الطيران الحربي الاسرائيلي قبل ظهر اليوم غارات على السلسلتين الغربية والشرقية، وبعضها استهدف مواقع قرب ثانوية شمسطار الرسمية ما أدى الى تساقط الزجاج أثناء إجراء الطلاب المادَّة الأخيرة من الإمتحانات الرسمية.

مصادر تربوية تؤكد لـ"المركزية" ان الزجاج تساقط في مركز الامتحانات ما أدى الى حالة من الهلع بين التلامذة، إلا أنهم تابعوا بعدها الامتحانات، وتم إعطاءهم وقتًا إضافيًا للتعويض.

وخلال الجلسة النيابية المنعقدة لمساءلة الحكومة، علّق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على الموضوع وتوجّه الى وزيرة التربية قائلا: "الله يساعدك"، مررنا بسنة غير عادية وأتمنى عليكم أخذ هذا الامر بعين الاعتبار في تصحيح الامتحانات الرسمية".

