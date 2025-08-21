برعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ممثلا بالدكتور ناظم متى، وبدعوة من بلدية الخريبة في قضاء بعبدا، نظمت جمعية اليازا بالتعاون مع جمعية دعم الطب الوقائي AMPM ندوة في خلية الخريبة في المتن الأعلى حول الوقاية من أمراض السرطان وتعزيز السلامة العامة.

وقد أعلنت بلدية الخريبة اهتمامها في التعاون مع اليازا من اجل السلامة العامة في البلدة وافتتحت الندوة الإعلامية ماري جو متى التي قالت أنّ أعظم ثروة يملكها هي الصحة والسلامة. فالسرطان، بما يحمله من ألم ومعاناة، يذكّرنا بمدى هشاشة الحياة وبالحاجة إلى وعيٍ استباقي يحمي أجسادنا قبل أن يطرق المرض أبوابها. والوقاية هنا ليست خيارًا ثانويًا، بل هي فعل مسؤولية يوميّة تُمارَس في ما نأكل ونشرب، في عاداتنا، في متابعتنا الطبية، وفي إدراكنا أنّ الكشف المبكر قد ينقذ حياة.

واكد الدكتور زياد عقل رئيس اليازا ان السلامة لا تُختَزل بالمرض وحده؛ فهي ثقافة متكاملة تحيط بالإنسان في بيته، مدرسته، عمله، وطرقاته. ودعا الجميع للمشاركة في جهود الوقاية من الحوادث والحرائق والإصابات،

والقى الدكتور ايلي فرح محاضرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة كالسّرطان. فالوقاية من المرض والوقاية من الخطر يشتركان في جوهر واحد: حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية.

وتحدث الدكتور ناظم متى ممثلا وزير الصحة عن اهتمام الوزارة في مضمون واهداف وتوصيات هذه الندوة مشددا على أهمية تنطيم ندوات ومؤتمرات مشابهة في مختلف المناطق اللبنانية .

كما دعت اليازا من يرغب للمشاركة في ندوة مشابهة برعاية وزير الصحة العامة بالتعاون مع بلدية رويسة البلوط ( المتن الأعلى ) في الخلية الاجتماعية في رويسة البلوط يوم الأربعاء المقبل في ٢٧ آب عند الساعة السادسة مساءا