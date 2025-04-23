سُجّيَ جثمان البابا فرنسيس، الذي توفي الإثنين عن 88 عاماً، اليوم الأربعاء، في بازيليك القديس بطرس حيث سيتقاطر المؤمنون لإلقاء آخر نظرة عليه قبل مراسم جنازة حاشدة السبت يحضرها العديد من قادة العالم.

ونُقل نعش البابا الأرجنتيني قبل الظهر من كنيسة بيت القدّيسة مارتا المتواضعة حيث كان يُقيم منذ انتخابه حبراً أعظم في 2013 وحتّى وفاته، إلى البازيليك المهيبة المتوّجة بقبة رسمها ميكيلانجيلو، حيث سيسجى حتى مساء الجمعة، وسط تصفيق المؤمنين المحتشدين في الساحة، للسماح للجمهور بتوديعه قبل جنازة من المتوقّع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعشرات من زعماء العالم في روما.

ووضع النعش أمام المذبح المركزي في البازيليك، يرافقه عشرات الكرادلة وعناصر الحرس السويسري.

وتوفي البابا فرنسيس (88 عاماً)، المصلح الرائد، يوم الاثنين، إثر إصابته بسكتة دماغية وقصور في القلب، لينتهي بذلك عهد مضطرب في أحيان كثيرة إذ اصطدم خلاله مراراً بالمحافظين ودافع عن الفقراء والمهمشين.

ومن المقرّر أن ينقل جثمان البابا، الذي يرقد في نعش مفتوح، من كنيسة مقر إقامته في الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس ويدخل من الباب المركزي في موكب كبير يبدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش)، مع الكرادلة والترانيم اللاتينية.

وسيُسمَح للجمهور بتوديع البابا الراحل بعد انتهاء القداس وحتى السابعة من مساء يوم الجمعة، ومن المقرر إقامة الجنازة في اليوم التالي.

وسيقام القداس في الهواء الطلق في ساحة القديس بطرس بقيادة عميد مجمع الكرادلة جيوفاني باتيستا ري (91 عاما)، ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف.

سترافق ترامب، الذي اختلف مراراً مع البابا بسبب الهجرة، السيدة الأولى ميلانيا. كما أكد قادة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والأرجنتين، موطن البابا فرنسيس، حضورهم.

وفي خروج عن التقاليد، طلب البابا فرنسيس في وصيته الأخيرة أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بروما، لا في كاتدرائية القديس بطرس حيث دفن العديد من أسلافه.

وعادة ما يعقد مجمع الكرادلة لاختيار البابا الجديد بعد 15 إلى 20 يوما من وفاة شاغل المنصب، أي ليس قبل السادس من أيار / مايو.

ولا يوجد مرشّح بارز في الوقت الحالي لخلافة البابا فرنسيس.