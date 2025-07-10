لأشهر طويلة بدا وكان الليرة اللبنانية التقطت أنفاسها بفعل الاستقرار الذي شهده سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد انهيار طويل ممتدّ منذ الـ2019... حتى أن التفاؤل دفع بكثر للترويج بأنه مع بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة قد نشهدُ تراجعًا ولو بسيطا بسعر الصرف كبارقة أمل بالآتي، غير ان ما تقدّم لم يحصل. فما سبب هذا الاستقرار؟ وهل يكون مجرّد هدوء مصطنع مرتبط بضخّ محدود للدولار في الاسواق لن يدوم طويلا؟

مَن يراقب السوق يعرف ان هذا الاستقرار ليس نتاج معجزة اقتصادية او إصلاحات طال انتظارها، إنما مرتبط بسياسة التنقيط بالدولار، وهو قد يكون استقرارا مقنّعا إلى أجل غير معلوم، في ظلّ تعقيدات إقليمية وسياسية، وثقة دولية لم نستعدها بعد.

يصف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة سعر صرف الدولار اليوم بـ"الاصطناعي"، ويضيف: "الليرة باتت شبه مفقودة في السوق وقليلة الاستعمال في مقابل دولرة طاغية، وبالتالي إذا تشكلت حكومة او استقالت حكومة فإن ذلك لن يغيّر شيئا من واقعها وستبقى مستقرة"، مضيفا: "مصرف لبنان امتصّ الليرة، وكذلك فعلت الحكومة التي سحبت الليرة من السوق من خلال الضرائب والرسوم، فبتنا ملزمين باستهلاك الكاش".

ويشرح عجاقة، في حديث لموقع mtv الالكتروني، أنه في العام المنصرم وخلال الحرب تحديدا أدخلت المساعدات المقدّمة إلى لبنان الكثير من الدولارات إلى البلد، على عكس ما هو حاصل حاليا، فاليوم لا مساعدات ولا سياحة ولا بوارق في هذا الإطار، مشددا على ان "الحلّ الوحيد يكون من خلال تحقيق الحكومة اللبنانية للإصلاحات المطلوبة منها وبالتالي إدخال الدولارات على شكل استثمارات، وفقط استثمارات وليس مساعدات، حتى إعادة الإعمار يجب أن تتمّ على شكل استثمارات".

في الماضي، كانت الليرة مطروحة بالاقتصاد وتُستخدم في التجارة، اما اليوم فبات الواقع مختلفا، والدولارات التي كانت متوفّرة في السوق مصدرُها مشبوه "كرمال هيك صرنا على اللايحة الرمادية"، وفق عجاقة، ويضيف: "إذا لم نُدخل الدولارات إلى البلد، فسنشهد السيناريو نفسه لطبع الليرة اللبنانية وبالتالي ستتراجع قيمتها مجددا، وننزلق إلى الدوامة نفسها".

تماما كاللبنانيين، كذلك الليرة معلّقة في مهبّ الريح، وسط غياب كل العوامل التي قد تساعد على جذب الاستثمارات والدولارات... إنه مخدّر الدولار، نعيش عليه، بانتظار صحوةٍ سياسية تُجنّب اللبنانيين تجرّع السمّ نفسه للمرّة الالف!

سينتيا سركيس - موقع mtv