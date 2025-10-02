عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعًا اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث ناقشت ملفات اقتصادية أساسية، منها نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي، تسويات تعويض نهاية الخدمة في الضمان، مشروع موازنة 2026، ومشروع قانون حماية المستهلك، إضافة إلى الرؤية الاقتصادية لمحافظة البقاع التي أعدتها غرفة زحلة والبقاع.

كما التقت الهيئات رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، الذي قدم عرضًا شاملًا حول المشاريع وخطط العمل التي ينفذها المجلس، بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية والتنمية الزراعية عبر برنامجي “Leap” و”Gate”، ومشاريع ممولة من صناديق عربية ودولية.

وأكد شقير على أهمية متابعة هذه الملفات وتأثيرها العميق على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص اللبناني في مشاريع البناء والإعمار ضمن آليات شفافة وعادلة. بدوره، أكد قباني التزام المجلس بالعمل بشفافية وكفاءة لتعزيز التنمية المستدامة وثقة المواطن والمستثمر، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع الهيئات الاقتصادية لتحديد الأولويات التنموية وتعزيز فرص الاستثمار