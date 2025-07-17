تَرَدَّدَ بقوةٍ في بيروت دويُّ التطوراتِ الدراماتيكيةِ في سوريا والتي ارتسم بُعدان بالغيْ الخطورة لها شكّلا واقعياً وَجْهَيْن متوازييْن لحدَثٍ ما فوق عادي ترتبط به بلاد الأرز بحُكم «الأوعية المتصلة»

الجيو – سياسية والتي كانت أكثر ترجماتها وضوحاً لاحت حين «زَلَزَلَتْ» نتائجُ حرب لبنان الثالثة الأرضَ تحت أقدام نظام بشار الأسد.

فـ «كرة النار» التي أشعلتْها اسرائيل في سوريا وصولاً إلى قلب دمشق، أزاحتْ العدساتِ عن الملف اللبناني و«ألغامه الموقوتة» بفعل تَوَهُّجِها الكبير وانهماك موفد واشنطن الخاص إلى دمشق وبيروت وسفيرها لدى أنقرة توماس براك بمحاولاتِ تبريد «برميل البارود» السوري قبل أن ينفجر في شكلٍ يَخرج عن كل سيطرة.

وفي الوقت نفسه، بدت الهبّةُ اللاهبةُ في سوريا بمثابة مرآةٍ لِما قد يَنتظر لبنان في حال لم يأخذ بالجدية المطلوبة دفترَ الشروط الأميركي – الاسرائيلي بإزاء الإطار المطلوب لسحْب سلاح «حزب الله» وكفّ خطره عن تل أبيب، وأساء تقديرَ ما هو على المحكّ إذا أَمْعَنَ في لعبة شراء الوقت.

وفي رأي أوساط مطلعة أن لبنان يُفترض أن يكون «تَحَسَّسَ رأسه»، وهو يرصد المعاني العميقة لتغوّل اسرائيل في هجماتٍ ضد أهداف لنظام الرئيس أحمد الشرع، «تحت لافتةٍ» ظاهرية عنوانها إسناد السويداء فيما جوهرها أن ترسّم بالآلة العسكرية منطقة عازلة في جنوب سورية لطالما تحدّث عنها بنيامين نتنياهو.

وفي حين كانت الضرباتُ «الموجعة» لسورية تُسابِق اتصالاتٍ تَقَدَّمَتْها الولايات المتحدة لوقف «الأيام القتالية» التي لوّحت بها اسرائيل ولإنهاء الأحداث الدامية في السويداء على قاعدة حل مستدام، تم التعاطي مع إعلاء تل أبيب الخيار العسكري تجاه نظام الشرع بوصْفه «توقيعاً بالنار» على أولوياتها الاستراتيجية «التي لا رجوع عنها».

وفي الإطار، اعتبرت الأوساطُ أن ما أقدمت عليه اسرائيل أمس، ومن خلف ظَهْر أول خيوطٍ لمسارٍ مفترَض في اتجاه التطبيع مع سوريا الجديدة، يشكّل «نموذجاً» لِما يمكن أن يواجهه لبنان الذي لم يتلمّس بعد طريقاً واضحاً لإيجاد صيغة لسلاحِ «حزب الله» توفّق بين استعجال واشنطن وتل أبيب سحْبه وفق جدول زمني «خط النهاية» فيه قبل آخر السنة، وبين استئخار الحزب هذا المسار واسترهانه لمقتضياتِ الملف الإيراني من جهة كما اعتباراتٍ تتصل بالواقع اللبناني وموقع المكوّن الشيعي فيه «ما بعد السلاح» من ناحية أخرى.

ولفتت إلى أنّ سلوكَ اسرائيل تجاه سوريا وإظهار أنيابها العسكرية بوجه النظام الجديد فيها بخلفيةِ رؤيتها والخطوط الحمر التي وضعتْها حيال أمنها الاستراتيجي، يعني في شكل لا لبس فيه أن ما يَنطبق على دمشق مرشّح لأن ينسحب على بيروت إذا أدارتْ الظهرَ للفرصة الأخيرة التي يشكّلها مقترح واشنطن في ما خص سلاح «حزب الله» والذي دخل مرحلةً مفصلية في ضوء انهماك «بلاد الأرز» في درس الردّ الأميركي الذي بات في عهدة المسؤولين اللبنانيين على الجواب الذي كانوا حمّلوه إلى براك.

في المقابل، رأتْ الأوساطُ المطلعة أنّ تَمَدُّد «اليد العليا» لاسرائيل في اتجاه سوريا قد يجعل «حزب الله» يتشدّد أكثر في التمسّك بسلاحه الذي يَعتبر أنه ما زال يشكّل خطّ دفاعٍ عنه بوجه «ضربة قاضية» من تل أبيب كما في مواجهةِ أي «استضعافٍ» داخلي له وللمكوّن الشيعي، معتبرةً أن من الصعوبة بمكان افتراض أن الحزب سيسلّم بالهزيمة الاستراتيجية وفي الوقت نفسه بفقدانِ «الميزة التفاضلية» التي كان يَمنحه إياها سلاحه في اللعبة الداخلية وتالياً بأن يَخسر كل شيء معاً، ومن دون «ضمانات تعويضية» وربما في النظام.

وفي حين كانت اللجنة المكلفة من رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، تواصل بحث مضمون الردّ الأميركي على ردّ بيروت على ورقة براك، تكرّست الخطوط العريضة لملاحظات واشنطن والتي جرى تداوُلها في اليومين الماضيين، حيث تم أمس كشف أبرز بنودها والتي تنطلق من اعتبار الورقة اللبنانية منطلقاً جيداً للعمل على أساسه.

الملاحظات الأميركية

وبحسب موقع «أساس»، فإن الملاحظات الأميركية تضمّنت ترحيباً بالجهود التي قامت بها السلطة اللبنانية، تحديداً في الساعات الأخيرة، وإضافة بند السلاح وحصره في يد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وطالبتْ في بندها الثاني بوضع جدول زمني واضح ومكتوب خطياً وفيه آلية لتطبيق حصر السلاح بدءا بجنوب الليطاني، ووصولاً إلى شماله، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية.

كما اشتملت ورقة الردّ الأميركي على «ان وضع الجدول الزمني يفترض أن يكون سريعاً في الأسابيع المقبلة، على ان يطلق تباعاً، ويحصر السلاح بيد الدولة قبل انتهاء هذا العام».

ونصت على «مراقبة دولية مباشرة لتنفيذ تطبيق الآلية الموضوعة خطوة بخطوة، زمنياً وعملياً، مع توثيق كل عمل الجيش اللبناني لجهة دخوله إلى المستودعات والمراكز التابعة للحزب، مع تصوير السلاح الموجود فيها».

كما نصّت على الحصول على اعتراف صريح وعلني ومباشر من دون أي مواربة من حزب الله بموافقته على آلية حصر سلاحه في يد الدولة على كل الأراضي اللبنانية، أكان ذلك من خلال موافقة وزرائه بالحكومة على اقرار ذلك بنداً في مجلس الوزراء، أو عبر موقف علني من كتلة «الوفاء للمقاومة» او من الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

المصدر: الراي الكويتية