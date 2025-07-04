المركزية- ينطلق اليوم نهائي بطولة لبنان في كرة السلة بلقاء الديربي بين ناديي الرياضي والحكمة في المنارة عند الساعة ال 9h45.

ويسعى نادي الحكمة الى خطف فوز أول في المنارة في مسار محاولته الفوز بلقب البطولة بعد غياب عن الكأس دام منذ العام 2004.

والجدير بالذكر ان النهائي يتكوّن من أربع مباريات من اصل سبع، وقد سيطر الرياضي على النهائي في معظم المواسم السابقة بإستثناء موسم 2017_2018 حين فاز فريق هومنتمن في البطولة، وفي العام 2022 عندما ربح نادي بيروت فيرست.

وقد عاد الى المدرجات قائد جمهور الرياضي السابق مصطفى الداعوق لقيادة الجمهور بعد غياب طويل عن المدرجات بسبب استقراره خارج لبنان وسيكون الداعوق خلفا لمحمد بقيري.

على صعيد آخر، قدّم مدير فريق انترانيك طوني جونيتيان استقالته من النادي بعد عطاء دام سنوات، من دون معرفة الاسباب.