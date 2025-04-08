سجّلت أسعار النفط مكاسب تجاوزت واحد بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلثاء، لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات الماضية بسبب مخاوف من أن تقلص الرسوم الجمركية الأميركية الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي.

وبحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.26 بالمئة إلى 65.02 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.52 بالمئة إلى 61.61 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وفي جلسة أمس الإثنين، هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بسبب مخاوف من أن تدفع الرسوم الجمركية الحديثة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق حدًّا محتملًا لتراجع أسعار النفط.